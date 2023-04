Michelin-Ranking: Das sind die besten Restaurants in Oberbayern

Von: Klaus-Maria Mehr

Jan Hartwig (l.) hat sich mit seinem neuen Restaurant „Jan“ aus dem Stand drei Sterne erkocht. Christian Jürgens hält dieselben seit Jahren in der Überfahrt am Tegernsee. In der Mitte das Chiemgau, auch dort gibt es überraschend viele Sternelokale. © Imago

Der berühmte Restaurant-Führer „Guide Michelin Deutschland“ hat am Dienstag seine neue Rangliste der besten Restaurants bekannt gegeben. Das sind die besten Restaurants in Oberbayern.

Die besten Restaurants in Oberbayern: 3 Sterne

In dieser Liste finden Sie die alle Restaurants in Oberbayern, die der Guide Michelin 2023 mit 3 Sternen ausgezeichnet hat.

„Jan“ (München)

„Restaurant Überfahrt Christian Jürgens“ (Rottach-Egern am Tegernsee). Eine gute Nachricht für Christian Jürgens, nachdem er vergangenes Jahr seine Spitzenposition beim Gault&Millau verlor.

Die besten Restaurants in Oberbayern: 2 Sterne

In dieser Liste finden Sie die alle Restaurants in Oberbayern, die der Guide Michelin 2023 mit 2 Sternen ausgezeichnet hat. Die meisten 2-Sterne-Auszeichnungen gehen nach München. Aber auch das Chiemgau, der Kreis Garmisch-Partenkirchen und das Tegernseer Tal sind vertreten.

„August“ (Augsburg)

„Es:senz“ (Grassau)

„Luce d’Oro“ (Krün)

„Alois - Dallmayr Fine Dining“ (München)

„Atelier“ (München)

„EssZimmer“ (München)

„Tantris“ (München)

„Tohru in der Schreiberei“ (München)

„Gourmetrestaurant Dichter“ (Rottach-Egern)

Die besten Restaurants in Oberbayern: 1 Stern

In dieser Liste finden Sie die alle Restaurants in Oberbayern, die der Guide Michelin 2023 mit einem Stern ausgezeichnet hat. Wenig überraschend gehen auch hier die meisten Sterne in die Landeshauptstadt. Doch auch das Chiemgau verzeichnet eine Reihe an Auszeichnungen. Eher weniger vertreten ist das nördliche Oberbayern.

„Alte Liebe“ (Augsburg)

„Sartory“ (Augsburg)

„Pur“ (Berchtesgaden)

„Solo Du“ (Bischofswiesen)

„[KOOK] 36“ (Deggendorf)

„Gourmet Restaurant im Karner“ (Frasdorf)

„Michael’s Leitenberg“ (Frasdorf)

„Camers Schlossrestaurant“ (Hohenkammer)

„Christian’s Restaurant - Gasthof Grainer“ (Kirchdorf, Kreis Mühldorf am Inn)

„Das Marktrestaurant“ (Mittenwald)

„Acquarello“ (München)

„Brothers“ (München)

„Gabelspiel“ (München)

„Les Deux“ (München)

„Mountain Hub Gourmet“ (München)

„mural“ (München)

„mural farmhouse - Fine Dine“ (München)

„Showroom“ (München)

„Sparkling Bistro“ (München)

„Tantris DNA“ (München)

„Werneckhof Sigi Schelling“ (München)

„Das Maximilians“ (Oberstdorf)

„Ess Atelier Strauss“ (Oberstdorf)

„Silberdistel“ (Ofterschwang)

„Huberwirt“ (Pleiskirchen)

„Wachter Foodbar“ (Prien am Chiemsee)

„Haubentaucher“ (Rottach-Egern)

„Aubergine“ (Starnberg)

„Oswald’s Gourmetstube“ (Teisnach)

„Schwingshackl Esskultur Gourmet“ (Bad Tölz)

