1,1 Milliarden Eier in bayerischen Hühnerfarmen gelegt

Hühner stehen in einem Stall eines Betriebes mit Eiern aus Freilandhaltung.

Die Legehennen in Bayerns großen Hühnerfarmen haben im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Eier gelegt. Tag für Tag waren das drei Millionen Eier, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Mittwoch mitteilte, Anlass war das bevorstehende Osterfest. Jede Henne legte übers Jahr im Schnitt 291 Eier.

München - Die Gesamtzahl der in Bayern gelegten Eier ist noch höher, aber unbekannt. Denn das Statistische Landesamt zählt nur die Produktion der Betriebe mit mehr als 3000 Plätzen für Legehennen. Nach wie vor halten aber auch viele Bauern in sehr viel geringerem Umfang Hühner.

Auffällig im Vergleich zu früheren Jahren ist, dass 2021 schon nahezu ein Fünftel der 1,1 Milliarden Eier aus Biohaltung stammte, fast doppelt so viele wie fünf Jahre zuvor.

Und in der Langfristbetrachtung wird deutlich, dass die Eierproduktion der bayerischen Hühnerfarmen stark zugenommen hat, wenn auch mit Schwankungen von Jahr zu Jahr. Vor 20 Jahren hatten die Großbetriebe lediglich gut 900 Millionen Eier auf den Markt gebracht, die Milliardengrenze wurde 2012 überschritten. Rekordjahr war 2014 mit 1,2 Milliarden Eiern. dpa