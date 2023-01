187 Lotto-Millionäre in 2022: 31 Mal klingelte es in Bayern im Geldbeutel

Von: Thomas Eldersch

31 neue Millionäre hat Bayern 2022 bekommen. Zumindest, wenn man nur die Lotto-Millionäre zählt. Das ist Rekord im Freistaat und ein Segen für die Staatskasse.

München – Lotto ist so beliebt wie wohl nie zuvor. Und das allen Krisen zum Trotz. Im vergangenen Jahr nahm das in Lotto investierte Geld noch einmal zu. Dabei gaben die Deutschen einen Milliardenbetrag für ihre Lottoscheine aus. Auch in Bayern wurde ordentlich gezockt und das zahlte sich für 31 Glückliche richtig aus.

Rund acht Millionen Euro gaben die Deutschen 2022 für Lotto aus

Mit 31 Lotto-Millionären in 2022 liegt Bayern gleich auf mit Baden-Württemberg. Geschlagen musste sich der Freistaat nur Nordrhein-Westfalen geben. Das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands verzeichnete 45 Lotto-Millionäre. Bundesweit bekamen 187 Spielerinnen und Spieler einen siebenstelligen Betrag auf ihr Konto überwiesen.

Kurz vor Weihnachten klingelte die Kasse noch einmal für einen Oberbayern. Er wurde um rund fünf Millionen Euro reicher.

Lotto spielen ist allerdings kein günstiges Hobby. Die Deutschen ließen sich die Teilnahme am Spiel 6 aus 49 einiges kosten. 7,97 Milliarden Euro spülten sie so in die Kassen der Landeslotteriegesellschaften. Damit stieg die Summe im Vergleich zu 2021 um 0,9 Prozent. Ausgeschüttet wurden rund 3,9 Milliarden Euro. Und auch eine weitere spannende Statistik veröffentlichten die Lotteriegesellschaften. Die am häufigsten gezogenen Zahlen waren 2022 die eins und die 49. Auf Platz drei landete die 16. Den letzten Platz belegte die 45.

Bayern kann sich über 469 Millionen durch Lotto-Steuereinnahmen freuen

Insgesamt war es ein gutes Jahr für die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in Bayern, resümierte Finanzminister Albert Füracker (CSU). 31 Lotto-Millionäre im Freistaat gab es bislang noch nie. Und durch die fleißigen Tipper blieb am Ende auch einiges im Staatssäckel hängen. Rund 469 Millionen Euro Lotteriesteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe waren es 2022. Diese Mittel ermöglichten zusätzliche Leistungen etwa für Sport, Kultur, Denkmalpflege und andere öffentliche Bereiche, die sonst gar nicht oder nur schwierig realisiert werden könnten, sagt Füracker.

Das Corona-Tief überwanden 2022 auch die neun Spielbanken in Bayern. Mehr als 541.000 Gäste wurden hier gezählt. Mit mehr als 106 Millionen Euro hätten die Spielbanken im vergangenen Jahr den höchsten Bruttospielertrag seit 2007 erzielt, erläuterte Füracker. (tel mit dpa)

