Im Video: Pfarrer rappt seine Predigt und begeistert ein Millionenpublikum – „An die Fremdschämer ...“

Von: Felix Herz

Teilen

Das Video ging um die Welt: Pfarrer Thomas Eschenbacher rappte in der Hammelburger Pfarrkirche seine Predigt – und wurde zum Hit.

Hammelburg – Einen rappenden Pfarrer sieht man auch nicht alle Tage. Doch in der Hammelburger Pfarrkirche im Landkreis Bad Kissingen durften sich die Besucher der „Heiligen Messe am 19. Februar“ über genau diesen Anblick freuen. Denn der hiesige Pfarrer, Thomas Eschenbacher, rappte seine außergewöhnliche Predigt – samt fescher Baseballkappe und Sonnenbrille.

Pfarrer rappt seine Predigt – und wird zum Social-Media-Star

Zum Anlass der Faschingspredigt hatte sich Pfarrer Thomas Eschenbacher Mitte Februar etwas Besonderes ausgedacht. Seine Heilige Messe wollte er rappen. Und so zog er während der Messe seine blaue Baseballkappe an, setzte sich eine Brille auf und brachte eine goldene Kette unter seinem Gewand zu Vorschein. „Ich hoffe, die Technik bringt mir jetzt auch den nötigen Beat“, sagt er noch, dann geht es schon los mit der Rap-Predigt.

In dieser rappt Pfarrer Eschenbacher unter anderem „bunt gemischt ist unsre Kirche, ey das ist voll fett – schlecht scheint zwar der Ruf von Kirche, doch hier sind sie nett“. Auch auf den Ukraine-Krieg kommt der Pfarrer in seiner außergewöhnlichen Predigt zu sprechen: „Wenn Tyrannen grausam morden, Menschen überfallen, wird es in der Welt wohl immer wieder knallen. Deshalb muss ein jeder sorgen, sich um seine Welt und in Frieden leben, auch wenns anderen nicht gefällt.“ Nach etwa zehn Minuten beendet Eschenbacher dann den Rap-Teil seiner Messe, unter lautem Beifall der anwesenden Kirchgänger.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Millionenpublikum schaut Pfarrer beim Rappen zu – der kommentiert auf Instagram

Das Video des rappenden Pfarrer Thomas Eschenbacher erreichte die Aufmerksamkeit eines Millionenpublikums. Nicht nur gab es einen Livestream der gesamten heiligen Messe auf dem YouTube-Account der Hammelburger Pfarrkirche, Clips der Rap-Predigt wurden auch fleißig in den gängigen Social-Media-Kanälen geteilt. Unter anderem auf Instagram sahen 1,8 Millionen Menschen einen der Clips.

Pfarrer Thomas Eschenbacher (links im Bild) hält Predigten der eher außergewöhnlichen Art – das beschert ihm im Internet inzwischen ein Millionenpublikum. (Symbolbild) © picture alliance / dpa | David Ebener

Unter dem Post von Mainpost.de meldete sich der Pfarrer dann zu Wort, ging auch auf die kritischen Stimmen hinsichtlich seiner besonderen Predigt ein: „An die Fremdschämer ein Zitat aus der Predigt: nur wer nichts macht, macht nichts falsch. Ansonsten danke für euer Feedback. In den 3 Gottesdiensten, in denen ich das gemacht habe, ist keiner vorzeitig gegangen ...“, so Eschenbacher. An Fasching hätte es für ihn auch mal was anderes sein dürfen, so der Hammelburger Pfarrer – der nun samt seiner Kirche um einiges berühmter sein dürfte. (fhz)

16 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.