Flammenmeer nach Mitternacht: Zwei Menschen sterben bei Inferno nach Mitternacht

Miltenberg/Flintsbach - Eine Stichflamme schießt aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Miltenberg (Unterfranken). Einsatzkräfte kämpfen sich in die Wohnung vor und finden nach Mitternacht eine Frau (59) und einen Mann (55). Dieser ist bereits tot, bei der Frau werden Wiederbelebungsversuche unternommen, doch diese scheitern. Was das Feuer verursachte, war gestern unklar, die Kripo Aschaffenburg ermittelt. Die Feuerwehren konnten aber noch vier weitere Hausbewohner und einen Hund in Sicherheit bringen.

Stunden zuvor und viel weiter südlich hielt ein weiterer Großbrand rund 200 Einsatzkräfte in Atem. In der Halle einer Druckerei in Flintsbach am Inn (Kreis Rosenheim) brannten nach Angaben eines Polizeisprechers unter anderem Farben, die starken Rauch verursachten. Ein Mensch wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, musste allerdings nicht ins Krankenhaus. Der Brand war am frühen Donnerstagmorgen gelöscht, eine Brandwache wurde noch für mehrere Stunden eingesetzt. Anwohner konnten Fenster und Türen in der Nacht wieder öffnen. Der Schaden soll nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich liegen.

Betroffen war auch bis in die späte Nacht hinein der Zugverkehr zwischen Rosenheim und Kufstein. Der Brandort lag direkt neben den Gleisen, deswegen durften lange Zeit keine Züge fahren. Im Nahverkehr traf es die Meridian-Linie.

