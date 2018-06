Tragisches Ende der Vermissten-Suche: Jugendlicher (14) tot aufgefunden

Seit Sonntag lief in Bayern eine große Suchaktion nach dem 14-jährigen Schüler, Vincent H. aus Miltenberg. Die Suche findet nun ein tragisches Ende.

Update vom 29. Juni 2018, 10.15 Uhr: Vincent H. offenbar tot aufgefunden

Die Suche nach dem vermissten 14-jährigen Vincent H. findet ein trauriges Ende. Wie die Polizei am Freitagmorgen meldet, wurde der Jugendliche am Donnerstagabend von Einsatzkräften der Bergwacht tot im Buntsandsteinbruch aufgefunden. Derzeit spricht laut Polizei alles für einen Unfall. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Wie bereits berichtet, war der 14-Jährige seit Sonntagmittag vermisst. Die Polizei hatte intensiv mit Personensuchhunden und zweifach mit einem Hubschrauber in den Folgetagen das unwegsame Gelände des Buntsandsteinbruchs am Main gegenüber von Bürgstadt abgesucht. Auf dem Main waren Boote der Feuerwehr im Einsatz. Es wurden Drohnen sowie die Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes zur Absuche des schwierigen und unübersichtlichen Geländes eingesetzt.

Am Donnerstag waren Einsatzkräfte der Bergwacht vor Ort. Sie fanden den 14-Jährigen tot auf. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo Aschaffenburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, war der Jugendliche aus rund 20 Metern abgestürzt. Derzeit spricht laut Polizei alles für ein Unfallgeschehen. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Die Ermittlungen dauern in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg an. Eine Obduktion wurde beantragt.

Update 27. Juni, 11.50 Uhr: Schüler noch immer verschwunden

Weiterhin wird der 14-jährige Vincent H. vermisst. Vincent wurde zuletzt am Sonntagvormittag gesehen, als er in einen Bus nach Aschaffenburg einstieg. Auch über die Sozialen Netzwerke wird nach dem Jungen aus Unterfranken gesucht. Tausende teilten einen Suchaufruf der Facebook-Seite „Blaulicht Marktheidenfeld“ und teilten ihn bereits bundesweit.

Erstmeldung: Das Polizeipräsidium informiert die Öffentlichkeit

Miltenberg - Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet: Seit Sonntag wird der 14-jährige Vincent H. aus Miltenberg vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Vincent wurde zuletzt am Sonntag gegen 10:20 Uhr gesehen, als er in Wenigumstadt in einen Bus der Linie 54 nach Aschaffenburg einstieg. Nachdem er an seinem Zielort in Obernburg nicht ankam, erstatteten die Eltern am frühen Sonntagabend eine Vermisstenanzeige.

Ermittlungen und Suchmaßnahmen mit Unterstützung durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber bis in die Nachtstunden des Montag hinein blieben erfolglos.

Vincent ist ca. 170 cm groß, von kräftiger Statur und hat kurze schwarze Haare. Zuletzt war er bekleidet mit einer dunklen Jeans Hose, dunkelblauem T-Shirt sowie schwarzen NIKE-Sportschuhen.

