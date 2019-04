Unfall bei Übung für Mittelalter-Show: Frau (23) von Kanonenschuss schwer verletzt

Bei einer Übung für eine Mittelalter-Show in Mindelheim ist eine junge Frau am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Als sie ihre Kanone laden wollte, löste sich plötzlich ein Schuss.

Mindelheim - Eine 23 Jahre alte Frau ist bei einer Übung mit einer mittelalterlichen Kanone in Mindelheim schwer verletzt worden. Beim Laden der Kanone habe sich ein Schuss gelöst, der die junge Frau schwer an der Hand verletzte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 23-Jährige wurde in eine Klinik geflogen und notoperiert. Wie die Augsburger Allgemeine noch am selben Tag berichtete, soll die junge Frau einen Finger verloren haben.

Unfall passierte bei Übung mit 350 Menschen

Der Unfall am Sonntag ereignete sich bei einer Übung zur Benutzung von Waffen des Bundes oberschwäbischer Landsknechte (BOL) und des Frundsberg Festrings anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian (1495-1519). Der Bund oberschwäbischer Landsknechte ist eine Vereinigung historischer Gruppen und Vereine, die etwa historische Schlachten und Belagerungen nachstellen.

Etwa 350 Menschen hätten sich am Sonntagnachmittag unterhalb der Mindelburg befunden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf mögliches Fremdverschulden gebe es nicht. Die Kriminalpolizei in Memmingen hat Ermittlungen aufgenommen.

