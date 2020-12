Ministeriums-Lern-Plattform down: Distanzunterricht für 600.000 Schüler fällt über Stunden aus

Aktuell sind hunderttausende Schüler in Bayern zuhause - und sollen via Internet lernen.

Vollkommen übertriebener Aktionismus. Die peniblen Corona-Vorschriften in den Schulen sind doch nur Makulatur. Jeder weiß, dass sich die Kinder vor und nach dem Unterricht beliebig durchmischen und sich in der Freizeit null um MNS oder Abstand kümmern.

In der Schule wird penibelst auf Abstand und Separierung der Klassen geachtet, aber in den Schulbussen ist das plötzlich egal -- und das in Anbetracht der Tatsache, dass wegen der Flaute im Reisegeschäft tausende Reisebusse tatenlos rumstehen.