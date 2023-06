Missbrauchsprozess: Erzbistum beantragt Klageabweisung

Das Gebäude des Traunsteiner Landgerichts. © Lennart Preiss/dpa/Archiv

Im Zivilprozess um die Klage eines Missbrauchsbetroffenen hat der Anwalt des Erzbistums München und Freising beantragt, dessen Klage auf Schmerzensgeld abzuweisen. Zwar erkannte Rechtsanwalt Dieter Lehner den Antrag auf Feststellung der Schuld an, den Antrag auf Schmerzensgeld lehnte er am Dienstag vor dem Landgericht Traunstein aber ab.

Traunstein - Der frühere Ministrant Andreas Perr, der angibt, Mitte der 1990er Jahre von einem Priester in Garching an der Alz missbraucht worden zu sein, fordert mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum.

Dass dem Kläger Schmerzensgeld und Schadenersatz zustehen, sei aufgrund der Faktenlage im Grunde klar, sagte die Vorsitzende Richterin Elisabeth Nitzinger-Spann bei der Erläuterung ihrer vorläufigen Rechtsauffassung. „Es stellt sich nur noch die Frage nach der Höhe des Anspruchs.“

Anwalt Lehner betonte trotz des Antrags auf Abweisung der Schmerzensgeld-Klage eine Bereitschaft, sich mit der Klägerseite zu einigen. „Jetzt liegt der Ball im Bereich der Beklagtenpartei“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Nach dem Ende der Verhandlung teilte das Erzbistum mit, dass es nach wie vor bereit sei, ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen. Es sei nur nach dem derzeitigen Stand der Verhandlung noch nicht möglich, einzuschätzen, wie hoch ein solches ausfallen müsse. „Die Erzdiözese bedauert zutiefst das Leid, das dem Kläger und anderen Missbrauchsbetroffenen widerfahren ist“, hieß es in der Mitteilung.

Zu klären ist im weiteren Verfahrensverlauf nun, ob Perrs Alkohol- und Drogensucht auf den Übergriff im Pfarrhaus vor rund 30 Jahren zurückzuführen ist. Zwei Wochen haben er und seine Anwälte nun Zeit, um seine Argumentation noch einmal darzulegen. Am 14. Juli will das Gericht dann mitteilen, wie es in dem Verfahren weitergeht.

Ein Urteil ist dann keinesfalls zu erwarten, wie Richterin Nitzinger-Spann sagte - sondern ein Beweisbeschluss. Womöglich bestellt das Gericht dann einen Gutachter, der erörtern muss, ob die Suchtprobleme des Klägers ihre Ursache darin haben, dass er von einem katholischen Priester missbraucht wurde. dpa