Mit 991 Tonnen rauf zum Brenner

Güterzüge stehen in Bayern oft im Stau – manchmal läuft es aber auch erstaunlich glatt

Von Dirk Walter schließen

Autos, Container, Tankwagen – von München über das Inntal rauf zum Brenner und weiter nach Italien fahren täglich 100 Güterzüge, die gewaltige Lasten transportiert. Wir sind mit einem Zug mitgefahren – eine Reise, die Chancen und Probleme des Güterverkehrs auf der Schiene zeigt.

8.10 Uhr: Güterzug Nr. 84 851 ist an diesem Dienstagmorgen am Rangierbahnhof Berg am Laim startklar. Lokführer Tristan Koch checkt die Papiere: Sein Zug wiegt 991 Tonnen, ist 534 Meter lang. Die Ladung: Fabrikneue Volkswagen, etwa 140 Stück sind auf den 14 Waggons festgezurrt. Sie sind in der Nacht aus dem Werk Wolfsburg angeliefert worden, sollen weiter nach Italien – in Verona ist ein großer Umschlagbahnhof für Autos. Eigentlich ist es Koch egal, was er hinten mitzieht. „Ob das nun Container oder Autos sind, ist nicht wichtig.“

8.30 Uhr: Koch telefoniert mit dem Fahrdienstleiter. Er ist startklar. Auch für Güterzüge gibt es Fahrpläne, Kochs Zug soll erst um 8.41 Uhr abfahren. Aber im Gegensatz zum Personenverkehr gibt es bei Güterzügen Puffer, die Zeiten müssen nicht sklavisch genau beachtet werden. Koch weiß: Wenn er ein paar Minuten früher losfährt, sind die Aussichten größer, dass er glatt bis zum Brenner durchkommt – denn kurze Zeit später stehen im Fahrplan ein Railjet und ein Meridian. Die Züge blockieren die Strecke, wenn Koch nicht rechtzeitig vorher abfährt.

Mit 40 km/h geht es los

8.32 Uhr: Der Fahrdienstleiter signalisiert Zustimmung. Das HP2-Signal zeigt freie Fahrt, mit 40 km/h rollt der Zug aus dem Güterbahnhof. Mit 60 km/h geht es am Bahnhof Trudering vorbei. Gronsdorf, Baldham – die Fahrt klappt reibungslos.

Zwei Loks von Siemens-Vectron, jede 90 Tonnen schwer, ziehen den Zug. Koch ist erst 26 Jahre alt, aber schon sechs Jahre Lokführer, zunächst bei der Südostbayernbahn, nun aber fährt er für die Firma Lokomotion, die im Auftrag der DB Güterzüge über den Brenner zieht.

8.48 Uhr: Der Fahrdienstleiter am Bahnhof Kufstein meldet sich. Er fragt, ob Kochs Zug eine weitere Lok zum Anschieben braucht. Hintergrund: Ist ein Zug über 750 Tonnen schwer, braucht er für den Anstieg rauf zum Brenner ab Innsbruck zwei Loks. Ab 1500 Tonnen ist sogar zusätzlich eine dritte Lok nötig, die hinten angekuppelt wird und schiebt. Das geschieht am Bahnhof Kufstein, wo Lokomotion sein Lokdepot mit Werkstatt hat. Da Kochs Zug nur 811 Tonnen reines Wagengewicht hat, braucht er keine Schiebelok.

8.51 Uhr: Der Zug fährt an Grafing vorbei. Rechts erstrecken sich Bauernhöfe und Wiesen. Hier würde bei einem Bau des Brenner-Nordzulaufs die umstrittene Trasse „Limone“ beginnen – zwei neue Gleise, die in einem weiten, 15,7 Kilometer langen Bogen durch die Landschaft führen und im Süden bei Ostermünchen wieder auf die Bestandsstrecke treffen würden. Die Bahn ist für „Limone“, eine Bürgerinitiative will stattdessen zwei Gleise direkt neben der Bestandsstrecke. In den Streit will sich Lokführer Koch nicht einmischen Nur so viel: „Man merkt schon, dass die jetzige Strecke relativ überlastet ist.“ Den Ausbau findet er richtig.

Langsamfahrstellen bremsen den Zug aus

9.03 Uhr Nach Großkarolinenfeld muss der Zug auf 70 km/h abbremsen: eine Langsamfahrstelle. Der Zug fährt über eine Brücke und die B15, die gerade in Bau ist.

9.07 Uhr: Den Bahnhof Rosenheim kann Koch ohne Anhalten durchfahren. Danach geht es ins nebelverhangene Inntal: Raubling, Oberaudorf, Kiefersfelden. Die auch hier hart umkämpfte Neubaustrecke würde nicht durch diese Orte führen, sondern sehr viel weiter östlich verlaufen und erst bei Kufstein/Schaftenau wieder auf die Bestandsstrecke einmünden. Ist sie überhaupt notwendig? die Zugzahlenprognosen der Bahn – hochgerechnet bis 2050 – werden von den Bürgerinitiativen stark bezweifelt. Sie pochen darauf, erst abzuwarten, ob Zusatzverkehr durch Digitalisierung der Bestandsstrecke bewältigt werden kann. Normalerweise, erklärt die Bahn, ist auf den zwei Gleisen von Rosenheim südwärts schon jetzt oft Stau. Viele der täglich etwa 100 Güterzüge müssen warten – der Personenverkehr hat Vorfahrt. An diesem Dienstag jedoch läuft es glatt.

9.27 Uhr: Österreich. Koch durchfährt eine Trennstelle, ein kurzes Stück ohne Strom. Wegen unterschiedlichen Stromsysteme ist das notwendig.

In Österreich gibt es schon ETCS

9.38 Uhr: Kufstein. Der erste Halt. Koch schaltet das europäische Zugsicherungssystem ETCS Level 2 ein, das es in Österreich auf der Strecke Kufstein–Brenner – und nur dort – gibt. Es hat viele Vorteile, einer davon ist, dass Koch Nachrichten per SMS erhält. Erst in einer Viertelstunde geht es weiter, wird ihm gesimst.

9.48 Uhr: Jetzt weiß der Lokführer den Grund für seinen Stopp. Rechts neben ihm setzt sich ein Güterzug in Bewegung, er hat hinten eine Schiebelok, ist also über 1500 Tonnen schwer.

9.52 Uhr: Vier Minuten nach dem Güterzug darf Koch weiterfahren – mit 100 km/h. Der Zug gleitet über eine Innbrücke, via ETCS wird Koch signalisiert, dass das nächste Signal auf Grün steht.

Koch sieht das Signal noch gar nicht, aber wegen ETCS kann er ungebremst weiter fahren. Bis Wörgl ist die Zugstrecke zweigleisig, danach bis Innsbruck viergleisig.

10.12 Uhr: Hinter Wörgl kommt der erste Tunnel, mehrere Kilometer lang. 14 Minuten dauert die Fahrt durchs Dunkle. Anders als Autotunnel sind Bahntunnel unbeleuchtet.

10.37 Uhr: Die Innsbrucker Umfahrung beginnt. Das ist ein Tunnel nur für Güterzüge. Der Vorteil: Die Züge müssen nicht durch den Innsbrucker Hauptbahnhof rumpeln.

10.43 Uhr: Der Anstieg zum Brenner ist erreicht. Jetzt geht es nur noch mit 60 km/h voran. Das ist selbst für einen Güterzug eine Schleichfahrt. Die Brennerstrecke ist kurvig und führt fast immer bergauf. Nur an einer Stelle sind 80 km/h erlaubt. Wenn der Brenner-Basistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste in Südtirol wie geplant im Jahr 2032 in Betrieb gehen sollte, dann soll ein 2500 Tonnen schwerer und 740 Meter langer Güterzug mit nur einer Lok kontinuierlich 120 km/h fahren können. Es geht dann also fast doppelt so schnell und mit doppelt so viel Fracht. So jedenfalls das Versprechen der Tunnelbau-Gesellschaft BBT.

Die Kunst, am Berg nicht stehen zu bleiben

10.50 Uhr: Die Europabrücke kommt in Sicht. Koch bremst – ein Rot-Signal. Ganz langsam rollt der Zug darauf zu. „Man versucht zu vermeiden, dass man wirklich stehen bleiben muss“, sagt der Lokführer. Denn eine Güterzug-Anfahrt im Anstieg kostet sehr viel Energie – und Zeit. Koch ahnt auch, warum er zur Langsamfahrt gezwungen ist: Der Güterzug mit der Schiebelok vor ihm ist nicht schnell genug. Tatsächlich schaltet das Signal, kurz bevor Koch wirklich stehen bleiben muss, wieder auf Grün.

+ Endstation am Brenner - hinten der Autozug. © Walter

11.04 Uhr: Der Bahnhof Matrei wird erreicht. Da steht auf einem Nebengleis das langsame Güterzugungetüm, das Kochs Autozug ausbremste. Unser Zug kann vorbeifahren. Über Steinach und Gries rückt das Ziel näher.

11.21 Uhr: Mit Tempo 30 rollt Kochs Güterzug in den Brenner-Bahnhof ein. Er ist überpünktlich. Für Koch ist der Arbeitstag vorläufig beendet. Die Strecke nach Verona übernehmen italienische Kollegen – in Italien ist es Vorschrift, dass Güterzüge mit zwei Lokführern fahren. Koch will den nächsten Eurocity zurück nach München nehmen. „Wenn ich Glück habe, bin ich am Nachmittag zu Hause.“