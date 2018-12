Mit Digitalausbau für Schulen droht ein Sturmtief über Bayerns Kulturhoheit

Ein Streit um Änderungen am Grundgesetz berührt die Nervenbahnen bayerischen Selbstbewusstseins: Nicht zum ersten Mal reagiert Bayern bei Angriffen auf die Länderhoheit äußerst empfindlich.

München – Fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung von Schulen – das ist das Lockmittel, mit dem der Bund offenbar weitreichende Änderungen des Grundgesetzes durchsetzen will. Am Donnerstag stimmte der Bundestag mit großer Mehrheit dafür. Doch die Zustimmung hielt nur einen Tag, mittlerweile lehnen nahezu sämtliche Bundesländer die Grundgesetz-Änderungen ab.

Bayerns Staatsregierung war führend unter den Widerständlern – Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wittert einen „grundlegenden Eingriff in die föderale Ordnung“ der Bundesrepublik. Der Streit um den Föderalismus ist alt – schon in der Weimarer Republik achtete der CSU-Vorläufer BVP mit dem damaligen Ministerpräsidenten Heinrich Held penibel auf die Einhaltung föderalistischer Prinzipien. Damalige Streitthemen wie der Verlust von Reservatsrechten aus der Kaiserzeit (Post-, Eisenbahnverwaltung) oder die Wiedereinführung eines Bundesrats, der 1918 abgeschafft worden war (und nach 1945 wieder entstand), sind längst überwunden. Nun wird der aktuelle Streit mit großer Schärfe um ein letztes Reservatsrecht – die Kulturhoheit – geführt. Um diese Änderungen im Grundgesetz geht es:

Artikel 104 b und c

Darin ist geregelt, dass der Bund den Ländern Finanzhilfen „für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen“ gewähren kann. Gegenwärtig kann die Hilfe nur „finanzschwachen Gemeinden“ gegeben werden, die „GroKo“ wollte das ändern, sodass die Hilfen allen Ländern und Gemeinden zugutekommen kann. In den Vorberatungen der Bundestags-Ausschüsse wurde dann aber auf Druck von FDP und Grünen, denen die Änderungen nicht weit genug gingen, zwei weitere Passagen eingebaut.

Erstens kann die Finanzhilfe „zur Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens“ gewährt werden. Bei den Ländern wird das so verstanden, dass der Bund bei den Standards der Bildung mitreden will, also letztlich Einfluss auf Lehrpläne nehmen würde. Ein „No-Go“ aus Sicht der Föderalisten.

Zweitens sollen Folgekosten abgedeckt werden, die infolge der Finanzhilfen entstehen. Damit könne nur das Personal gemeint sein, argwöhnen die Länder. Außerdem wurde ein Passus eingebaut, nach dem die Mittel des Bundes in gleicher Höhe durch Landesmittel ergänzt werden müssen. Das lehnen vor allem finanzschwächere, SPD-regierte Länder ab – aber auch Bayern aus prinzipiellen Erwägungen: Letztendlich schreibe der Bund damit den Länderparlamenten vor, über was sie entscheiden sollen. Der CSU-Haushälter im Bundestag, Alois Rainer, sieht das anders: „Dieser Passus ist mir sehr wichtig, manche Länder – nicht Bayern – halten sich sonst aus der Mitfinanzierung völlig heraus.“ Außerdem solle die Kofinanzierung erst ab 2020 gelten, 2019 müssten die Länder nur zehn Prozent mitfinanzieren. Der Weg, den Ländern die fünf Milliarden über eine Erhöhung an der Umsatzsteuer-Beteiligung zu geben, sei jedenfalls nicht der richtige. Die CSU im Bundestag hat den Änderungen zugestimmt – Ministerpräsident Söder ist mutmaßlich nicht begeistert. „Dass der Streit so massiv ist, hat mich schon überrascht“, sagt der Straubinger Rainer.

Artikel 125 c

Wenig beachtet wird in der Diskussion, dass das Grundgesetz auch geändert werden sollte, um eine höhere Finanzierung des Nahverkehrsausbaus zu erleichtern. Die Mittel sollen von 330 Millionen auf eine Milliarde Euro jährlich steigen. Allerdings ist die durch den Streit um den Digitalpakt ausgelöste Verschiebung nicht dramatisch – auch mit der Finanzierung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke habe das nichts zu tun, versichern Beteiligte.

Gestern war noch keine Lösung in Sicht. Die Kultusminister wollen am Donnerstag beraten. Vermutlich wird ein Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat nachverhandeln. Der Deutsche Lehrerverband sprach von einem „Trauerspiel ohne Ende“.

Lesen Sie auch:

Schuldigitalisierung: Länderfront gegen Grundgesetzänderung

Merkel: "Alles was digitalisierbar ist, wird digitalisiert"