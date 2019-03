Mit grünem Tourismus in die Zukunft: Touristiker suchen nach neuen Konzepten

Konferenz von UN-Organisation

Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Alpen und dem Himalaya? Wie sieht der Tourismus in den Bergen in der Zukunft aus? Am Wochenende haben das in Berchtesgaden 300 Touristiker aus Europa, Asien und der Arabischen Halbinsel diskutiert.