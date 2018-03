Gaffer fotografiert Fußgängerin, die schwer verletzt am Boden liegt

Ich muss mich echt beherrschen beim lesen über solche Ignoranten. Gibt es denn keine abschreckenden Strafen? Sozialarbeit in der Notaufnahme, etc. Es kann doch nicht sein, dass wir das mittlerweile als "gegeben" hinnehmen, oder?

Generation "Ich darf das" und "Mir steht das zu".

Jeder kennt Artikel 5 Absatz 1, nur kaum jemand Absatz 2 dazu in unserem Grundgesetz. Den Ruf nach Zensur und den Vorwurf Diktatur haben solche Mitmenschen dafür sofort auf Lager.

Nur wehe es würde sie jemand filmen, dann erinnern sie sich an IHRE Rechte. Was für eine verschobene Weltsicht in der nur das Ego zählt.