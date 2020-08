Radfahrer entdeckt Auto in Weiher und ruft den Notruf - doch für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Bei einem Unfall in Mitterteich ist ein Dacia in einem Weiher gelandet. Ersthelfer und ein Polizist bargen den Fahrer - er starb später im Krankenhaus.

Mitterteich - Ein Auto ist bei einem Unfall in einen Weiher im oberpfälzischen Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) gefahren, der Fahrer starb später im Krankenhaus.

Unfall in Mitterteich: Dacia landet in Weiher - Fahrer stirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei am Montag (10. August) mitteilte, erhielten die Beamten am Sonntagabend die Meldung, ein Fahrzeug liege in einem Weiher, auch eine Person befinde sich noch in dem Fahrzeug. Ein Fahrradfahrer hatte das im Weiher auf dem Dach liegende Fahrzeug entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Polizist und der Radfahrer bargen den Mann laut der Nachrichtenagentur News5 aus seinem Dacia.

Der 72-Jährige wurde vor Ort reanimiert und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde ins Krankenhaus nach Weiden geflogen, wo er später starb. Die Unfallursache ist aktuell noch unklar.

Nach Unfall mit Dacia in Mitterteich: Feuerwehr bindet ausgelaufenen Treibstoff

Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein, um ausgelaufenen Treibstoff zu binden. Der Dacia wurde mithilfe der Wasserwacht aus dem Teich geborgen und abgeschleppt.

