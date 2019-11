Staatsbesuch in 48-Einwohner-Kaff: US-Außenminister kommt in ganz besonderes Dorf

Es ist ein außergewöhnlicher Besuch in einem bayerischen Dorf: Am Donnerstag kommt US-Außenminister Mike Pompeo nach Mödlareuth.

Der Mauerfall jährt sich 2019 zum 30. Mal

Mödlareuth (48 Einwohner) liegt an der bayerisch-thüringischen Grenze

Das Dorf war bis zur Wiedervereinigung geteilt



Update vom 6. November, 18.32 Uhr: Neben dem Besuch in dem 48-Einwohner-Dorf Mödlareuth stehen fürMike Pompeo bei seinem Deutschland-Besuch noch weitere Termine an. Unter anderem geht es für den US-Außenminister auch nach Halle, wie mdr.de berichtet. Dort will er laut Auswärtigem Amt mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen, wie mdr.de weiter berichtet.

Am 9. Oktober hatte ein Rechtsextremist in Halle versucht, in eine Synagoge zu gelangen. Als der Versuch fehlschlug, tötete der Mann zwei unbeteiligte Passanten.

Möldareuth: Staatsbesuch von US-Außenminister in 48-Einwohner-Kaff

Update vom 6. November, 14.42 Uhr: Am Mittwochabend wird US-Außenminister Mike Pompeo auf dem Albrecht Dürer Airport in Nürnberg landen. Das berichtet nordbayern.de. Wie Flughafensprecher Christian Albrecht mitteilte, landet Mike Pompeo zwischen 19 und 20 Uhr in Nürnberg.

Am Donnerstag steht dann der Besuch in Mödlareuth auf dem Programm. Neben dem 48-Einwohner-Dorf sind auch Termine in Grafenwöhr, Vilseck und Leipzig geplant. Das teilte das US-Außenministerium mit. In den 1980er Jahren war der amerikanische Außenminister selbst als Panzer-Kommandeur an der innerdeutschen Grenze stationiert, wie nordbayern.de berichtet.

Mödlareuth bekommt hohen Besuch: US-Außenminister Mike Pompeo reist an

Erstmeldung vom 5. November: Mödlareuth - Hoher Besuch in dem 48-Einwohner-Dorf an der thüringisch-bayerischen Grenze. US-Außenminister Mike Pompeo wird am Donnerstag im oberfränkischen Mödlareuth in Bayern erwartet. Das teilte das Landratsamt Hof mit.

Mödlareuth war bis zur Wiedervereinigung nach dem Mauerfall geteilt. Heute gibt es dort ein deutsch-deutsches Museum.

Mödlareuth/Bayern: Trump-Vertrauter Mike Pompeo kommt in ganz besonderes 48-Einwohner-Dorf

Pompeo will bei seinem Deutschland-Besuch mehrere Orte besuchen, die Symbole der Teilung oder der Wiedervereinigung sind. Wie das US-Außenministerium mitteilte, wird Pompeo vom 6. bis 8. November nach Deutschland reisen, um politische Gespräche zu führen und an Veranstaltungen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls teilzunehmen.

In Berlin startete die Erinnerungswoche am 4. November. Geplant sind 200 Veranstaltungen zum 30- jährigen Jubiläum des Mauerfalls.

Trump-Minister Pompeo kommt nach Mödlareuth: Heiko Maas nimmt US-Außenminister in Empfang

Pompeo wird am Donnerstag ab 12 Uhr in Mödlareuth in Bayern erwartet und dort von Außenminister Heiko Maas und dem Hofer Landrat und Zweckverbandsvorsitzenden des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth, Dr. Oliver Bär, begrüßt.

Anschließend wird der US-Außenminister das Museum besichtigen sowie sich in die Goldenen Bücher der Gemeinde Töpen und der Stadt Gefell eintragen, wie das Hofer Landratsamt weiter schreibt.

Mödlareuth: Hofer Landrat freut sich über Aufmerksamkeit durch Pompeo-Besuch

„Mödlareuth ist ein herausragendes Symbol des Kalten Krieges, vor allem aber der Wiedervereinigung unseres Landes und eines freien Europas. Deshalb freue ich mich über die Aufmerksamkeit, die Mödlareuth durch den Besuch des US–Außenministers Pompeo zuteilwerden wird. Dies zeigt nicht nur die nationale, sondern auch internationale Bedeutung unseres ehemals geteilten Dorfes.“, so Landrat Dr. Oliver Bär.

Immer wieder haben Menschen versucht, aus der DDR zu fliehen. Wenn man so will, verhalf auch eine Münchnerin DDR-Bürgern zur Flucht.

