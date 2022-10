„Ich war das!“: Passauerin bekennt sich zu Kartoffelbrei-Attacke – es war nicht ihre erste Aktion

Von: Tanja Kipke

Sich an Gemälde kleben oder sie mit Essen zu bewerfen: Aktionen von Klimaaktivisten sorgen immer wieder für Aufsehen. Eine Passauerin begründet ihr Handeln.

Passau – Die Protestgruppe „Letzte Generation“ sorgt mit unterschiedlichsten Aktionen immer wieder für Aufsehen. Ende August klebten sich Klimaaktivistinnen in München an ein Gemälde von Ruben, immer wieder kleben sie sich auch auf Straßen und Autobahnen. Die neueste Aktion ereignete sich in Potsdam, ein Monet-Gemälde wurde mit Kartoffelbrei beworfen. Die Aktivisten forderten Klimaschutz, Monet habe die Natur schließlich geliebt.

„Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst?“, fragt die Protestgruppe auf Twitter. Eine Passauer Studentin bekannte sich nun öffentlich zu der Aktion und begründete ihr Handeln. Es war auch nicht die erste Aktion, an der sich die junge Frau aus Bayern beteiligte.

Passauerin bekennt sich zu Klima-Aktion in Potsdam: „Ich habe Angst, dass ...“

Das Video der Aktivisten, in dem zu erkennen ist, wie der Kartoffelbrei auf dem Monet-Gemälde landet, geht in den sozialen Netzwerken viral. Zahlreiche Nutzer teilten es auf Twitter. Auf dem Kurznachrichtendienst bekannte sich auch eine der Aktivistinnen zur Aktion. „Ich war das!“, kommentiert Mirjam Herrmann eines der Videos. Sie ist Jura-Studentin in Passau.

„Ich habe Angst, dass es in der Klimakatastrophe keinen Raum mehr gibt für Kunst und Kultur“, begründet sie ihre Protestaktion. „Dieses Bild ist so wunderschön! Ich will in einer Welt leben, in der wir weiter Kunst machen und genießen können!“

Nicht erste Aktion von Herrmann: Sie hängte sich zur IAA-Messe an Autobahnbrücke

Es war bei weitem nicht die erste Aktion, an der die Klimaaktivisten aus Passau teilnahm. Regelmäßig setzt sie sich beim Klimacamp ein und im letzten Jahr seilte sie sich von einer Autobahnbrücke bei München ab, um gegen die „IAA-Messe“ zu protestieren. Die Polizei sperrte daraufhin die A95, Herrmann und ihr Mitstreiter wurden verhaftet. Drei Tage mussten die Aktivisten dafür auch im Gefängnis verbringen.

Wegen des Monet-Vorfalls ermittelt die Polizei gegen die Aktivisten wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Ihnen werde vorgeworfen, das Gemälde am Sonntagnachmittag mit einer gelben Flüssigkeit bespritzt zu haben. Anschließend hätten sich die beiden in der Nähe des Bildes mit jeweils einer Hand festgeklebt.

Das Museum in Potsdam will die Kontrollen jetzt enorm verschärfen. Die Stiftung des Museumsgründers und Multimilliardärs Hasso Plattner hatten das Bild von Monet im Jahr 2019 für knapp 111 Millionen Euro in New York erworben. „Herr Plattner ist sehr betroffen“, sagte eine Museumssprecherin der dpa. Für einige Tage wird das Museum daher geschlossen. (tkip/dpa)

