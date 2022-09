Gift im Lieblingsessen: Mutter und Tochter sollen Großvater getötet haben

Von: Felix Herz

Mit einer Medikamentenüberdosis vergifteten Mutter und Tochter den Großvater (Symbolbild). © CHROMORANGE / IMAGO / Merkur-Collage

Einer Frau und ihrer Tochter in Traunstein wird vorgeworfen, gemeinsam ihren pflegebedürftigen Angehörigen ermordet zu haben – Habgier ist dabei nur ein Motiv.

Traunstein – Vor dem Landgericht Traunstein wird seit Dienstag, 13. September, ein Mordfall verhandelt. Einer 55-jährigen Frau sowie ihrer 30-jährigen Tochter wird vorgeworfen, ihren pflegebedürftigen Angehörigen ermordet zu haben. Das Motiv, das die Staatsanwaltschaft der Tochter des Mordopfers zulasten legen, lautet Habgier.

Pflegebedürftigen Angehörigen ermordet: Zwei Frauen vor Gericht

Der Anklagebehörde zufolge soll die 53-jährige Frau verärgert gewesen sein, dass ihr Vater ihrem Sohn seine Immobilie in Töging im oberbayerischen Landkreis Altötting als Schenkung übertragen hatte. Für die Staatsanwaltschaft lautet das Motiv für den Mord daher Habgier.

Die Tat soll die 53-Jährige aber nicht alleine ausgeübt haben. Auch die 30-jährige Tochter, Enkelin des Getöteten, soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Sie war 2014 in das Haus des Mannes eingezogen und hatte die Pflege und Versorgung ihres Großvaters übernommen. Laut Staatsanwaltschaft wurde diese Aufgabe aber zu einer immer größeren Belastung für die 30-Jährige, die selbst Mutter zweier Kinder ist. Dem war sie nicht mehr gewachsen und wollte sich – so der Anklagevorwurf – des Großvaters entledigen.

Gift in der Lieblingsspeise: Mann stirbt an Medikamentenüberdosis

Gemeinsam sollen die 53-jährige Frau und ihre 30-jährige Tochter daher beschlossen haben, den Senior zu töten. Sie kauften diverse Medikamente und sollen sie dem späteren Mordopfer mittels seiner extra gekochten Lieblingsspeise verabreicht haben. Der Hausarzt konnte später nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Angehörige brachten dann den Verdacht auf, dass der Mann nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Seit vergangenem Jahr sitzen die beiden Frauen daher in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind zunächst 13 Verhandlungstage bis Mitte November angesetzt. (fhz)

