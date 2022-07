25-jährige Unterfränkin in Australien ermordet: Nach 17 Jahren nimmt Polizei Freund fest

Von: Markus Christandl

Teilen

Durchbruch im Fall Simone Strobel? Polizei nimmt Verdächtigen in Australien fest. © dpa/epa/AAP/NSW POLICE via AAP | WA (merkur.de-Collage)

2005 verschwand Simone Strobel in Australien von einem Campingplatz und wurde offenbar ermordet. Jetzt hat die Polizei ihren damaligen Freund festgenommen.

Perth/Würzburg – Nach über 17 Jahren gibt es wieder Bewegung im Mordfall Simone Strobel. Die damals 25-jährige Kindergärtnerin aus dem Raum Würzburg war 2005 auf einer Australienreise von einem Campingplatz in Lismore verschwunden und sechs Tage später im Ort tot aufgefunden worden. Am Dienstag haben nun Ermittler in Perth einen 42-jährigen Mann festgenommen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mordfall Simone Strobel: Polizei nimmt in Australien Tobias M. fest

Dabei handelt es sich um den früheren Freund von Simone Strobel, Tobias M. Der inzwischen mit einer Australierin verheiratete Mann war auch schon kurz nach Simones Tod unter Verdacht gestanden. Die Polizei hatte von der Festnahme ein Video ins Internet gestellt. Es zeigt, wie Tobias M. Handschellen angelegt und er zu einem Polizeiauto geführt wird.

Er sollte heute von Perth nach Sydney überführt werden, wo er vor Gericht erscheinen soll. Der Fall machte vor zwei Jahren erst wieder Schlagzeilen: Damals lobten die Behörden in Australien eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million australische Dollar (etwa 685 000 Euro) für Hinweise aus, die zu einer Verhaftung führen.

Video: Rätselhafter Mordfall Simone Strobel

Vater von toter Simone: „Wir müssen uns erst einmal sammeln“

Die bayerischen Ermittler setzten 10.000 Euro Belohnung aus. Im Laufe der Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass Tobias M. und Simone immer öfter heftig gestritten hatten. Eine Überwachungskamera hatte einen solchen Streit aufgezeichnet. Gegenüber der Mainpost sagte der Vater von Simone Strobel, gestern: „Wir müssen uns erst einmal sammeln.“

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.