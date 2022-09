Oberbayer übersteht Motorradunfall vermeintlich unbeschadet – kurze Zeit später ist er tot

Von: Thomas Eldersch

Nach einem Motorradunfall verstarb ein 83-Jähriger. Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Nach einem Motorradunfall fuhr das Unfallopfer einfach nach Hause. Wenige Stunden später starb der Mann wohl an den Folgen des Sturzes.

Traunstein – Vermeintlich glimpflich kam ein 83-jähriger Traunsteiner bei einem Motorradunfall am Freitag davon. Er konnte nach einem Sturz selbständig wieder aufstehen und nach Hause fahren. Dort ging es dem Rentner allerdings immer schlechter. Am darauffolgenden Morgen war der Mann tot.

Tödlicher Unfall in Traunstein: Unfallopfer kann zunächst noch allein nach Hause fahren

Wie die Polizei Traunstein in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag, 9. September, gegen Mittag. Ein 83-Jähriger war mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha am Stadtrand von Traunstein unterwegs. Am Haslacher Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Auslöser für den Sturz könnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei die regennasse Fahrbahn gewesen sein.

Zwei Passanten bemerkten den Unfall und eilten dem 83-Jährigen zu Hilfe. Der Mann gab jedoch an, unverletzt zu sein. Daraufhin setzte er seine Fahrt nach Hause fort. Weder die Polizei noch Rettungskräfte wurden verständigt.

Tödlicher Unfall in Traunstein: Lage des Unfallopfers verschlechterte sich „dramatisch“

Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, dass sich der Gesundheitszustand des Mannes im Laufe der Nacht „dramatisch“ verschlechterte. Am Morgen wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen gerufen, doch das war es für den Rentner bereits zu spät. Sie konnten ihm nicht mehr helfen. Es liegt nahe, dass er an den Folgen des Sturzes gestorben ist.

Nun ermittelt die Polizei Traunstein zu dem Unfall. Sie wird dabei von der Staatsanwaltschaft Traunstein unterstützt. Dringend gesucht werden jetzt die beiden Helfer, die dem Mann am Kreisverkehr zu Hilfe geeilt waren. Aber auch andere Unfallzeugen sollen sich bei der Polizei melden. Die Telefonnummer lautet (0861) 9 87 30. (tel)