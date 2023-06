Tödlicher Unfall in Oberbayern: Auto erfasst zwei Motorradfahrer

Von: Adriano D'Adamo

Bei einem Verkehrsunfall verstarb ein 55-jähriger Motorradfahrer. Seine Beifahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mühldorf – Am Freitag (9. Juni) kam es bei Neumarkt-Sankt Veit im Landkreis Mühldorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße MÜ36.

Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle: Frau in Krankenhaus eingeliefert

Ein Ehepaar aus dem Landkreis Traunstein war am Freitagnachmittag gemeinsam mit ihren Motorrädern unterwegs. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nun mitteilte, kollidierte in einer Kurve kurz vor Hörbering ein Auto mit den beiden Maschinen. Der 55-jährige Motorradfahrer wurde frontal vom Auto erfasst und verstarb trotz laufender Reanimation noch an der Unfallstelle.

Seine 60-jährige Ehefrau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus in Straubing eingeliefert. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft gab zudem ein Gutachten in Auftrag und stellte alle beteiligten Fahrzeuge sicher.

