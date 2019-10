Seniorenstreit in Bayern eskaliert: Mann von Nachbar abgestochen - Täter mit überraschender Reaktion

Tödlicher Nachbarschaftsstreit unter Senioren: In Mühldorf am Inn hat ein 78 Jahre alter Mann einen 68-Jährigen erstochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mühldorf - In Mühldorf am Inn kam es zu einem schrecklichen Vorfall am Sonntag. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich der Täter selbst und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kripo Mühldorf ermittelt.

In der Pressemitteilung heißt es: Für einen 68-jährigen Mühldorfer endete ein Nachbarschaftsstreit am Samstagmittag tödlich. Im Keller des gemeinsamen Wohnhauses stach der 78-jährige Täter auf sein Opfer mit einem Messer ein.

Täter überrascht: Er stellt sich der Mühldorfer Polizei wehrlos

Anschließend begab sich der Täter in seine Wohnung, verständigte selbst den Notruf und ließ sich widerstandslos von den eingesetzten Polizeibeamten festnehmen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und das Bayerische Rote Kreuz verstarb das Opfer im Krankenhaus.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein hat die Kriminalpolizeistation Mühldorf die Ermittlungen wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhängte der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mühldorf am Sonntag die Untersuchungshaft über den 78-jährigen Täter. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

mm/tz