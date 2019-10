Seniorenstreit in Bayern eskaliert: Mann von Nachbar abgestochen - Täter mit überraschender Reaktion

Tödlicher Nachbarschaftsstreit unter Senioren: In Mühldorf am Inn hat ein 78 Jahre alter Mann einen 68-Jährigen erstochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mühldorf - Hinter der Milchglas-Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in einem ruhigen Mühldorfer Stadtteil haben sich Samstagmittag entsetzliche Szenen abgespielt. Hier hatten Nachbarn und Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes versucht, das Leben eines 68-jährigen Mühldorfers zu retten. Sogar ein Hubschrauber der Luftrettung des Bundesinnenministeriums war im Einsatz – vergebens. Das Opfer starb später im Krankenhaus an den Folgen eines Messerangriffs.

Dieser hatte sich im Keller des Mehrfamilienhauses zugetragen. Ein 78-jähriger Nachbar hatte dort laut Polizeibericht von Sonntag mit einem Messer auf den 68-Jährigen eingestochen.

Täter überrascht: Er stellt sich der Mühldorfer Polizei wehrlos

Nach der Tat ging der betagte Täter in seine Wohnung, rief den Notruf und ließ sich dann von der Polizei widerstandslos festnehmen. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und die BRK-Rettungskräfte konnten letztendlich das Leben des Opfers leider nicht mehr retten, ebensowenig der Transport ins Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter stellte sich nach der entsetzlichen Tat selbst. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Den Haftbefehl hatte am Sonntag ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mühldorf unterschrieben. Die Staatsanwaltschaft Traunstein geht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und leitet die Ermittlungen der Kriminalpolizei Mühldorf.

Ob der Streit, der schließlich tödlich endete, schon lange schwelte, dazu gab es am Sonntag keine Stellungnahme der Polizei. Bei den Beamten hieß es nur, es sei etwas passiert, aber jede Information an die Öffentlichkeit müsse eng mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt werden.

Wie es zu der Bluttat kommen konnte, wird von der Kriminalpolizei Mühldorf noch ermittelt. Da die Tat am Samstagmittag mitten in einem Wohngebiet geschah, haben viele Bewohner von ihr beziehungsweise von den verzweifelten Versuchen der Rettungsdienste etwas mitbekommen. Ein Hubschrauber war mitten im Wohngebiet gelandet. Doch selbst ein schneller Transport in die Klinik konnte den Tod des Opfers nicht mehr verhindern.

