Wegen Dränglerin? Audi überschlägt sich – Frau und zwei Kinder verletzt

Eine Frau ist in der Neujahrsnacht mit ihrem Audi im Landkreis Mühldorf am Inn verunglückt. Sie war von der Straße abgekommen – offenbar, weil sie zuvor bedrängt worden war.

Mühldorf am Inn – Für eine Frau und zwei Kinder startete das neue Jahr denkbar unschön. Die Autofahrerin aus dem Landkreis Bad Tölz war in der Neujahrsnacht gegen 1 Uhr zwischen Schwindegg und Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) unterwegs, als es zu einem schweren Unfall kam.

Laut ersten Informationen von der Unglücksstelle soll der Auslöser für den Unfall eine Dränglerin gewesen sein. Demnach war die Audi-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Tölz gerade auf der Staatsstraße unterwegs, als eine weitere Autofahrerin hinter ihr sehr dicht aufgefahren sein soll. Die Frau im Audi fühlte sich offenbar derart bedrängt, dass sie in einer S-Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor - mit fatalen Folgen.

Unfall im Landkreis Mühldorf: Audi überschlägt sich

Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Kinder sollen verletzt worden sein. Über die schwere der Verletzungen sowie über den Verbleib der mutmaßlichen Dränglerin gibt es noch keine offiziellen Angaben.

Unfall in Neujahrsnacht: Auto aus Bad Tölz überschlägt sich – Drei Verletzte – Bilder Zur Fotostrecke

Der Audi erlitt einen Totalschaden und musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Mühldorf übernommen.

