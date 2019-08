Nachbarin bemerkt Brand: Bewohnerin kann gerettet werden - für Kätzchen kommt jede Hilfe zu spät

In Mühldorf am Inn wählte eine aufmerksame Nachbarin den Notruf, als sie Rauch sah. Die Bewohnerin konnte von den Einsatzkräften gerettet werden - eine Katze starb.

Mühldorf am Inn - Am Montagvormittag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Perger-Straße. Das teilte die Polizei mit.

Eine Frau erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Der bei dem Brand entstandene Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Mühldorf übernahm die Ermittlungen.

Mühldorf am Inn: Nachbarin wählt Notruf - Bewohnerin wird gerettet

Eine aufmerksame Nachbarin wählte gegen 11 Uhr den Notruf, da sie Rauch aus der Wohnung aufsteigen sah. Die Rettungskräfte konnten den Brandherd schnell unter Kontrolle bringen und dadurch größeren Schaden abwenden.

Das Haus war allerdings schon stark verraucht, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten die 22-jährige Bewohnerin aus dem Haus bringen, sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Eine der vier Katzen überlebte den Brand nicht, die anderen konnten gerettet werden.

Brand in Mühldorf am Inn: Ursache steht noch nicht fest

Zur genauen Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

