Mitten in Oberbayern: Männer überfallen Tabakladen mit Messer und Pistole

Ihre Beute war schmal - ihr Vorgehen drastisch: Zwei junge Männer haben in Mühldorf am Inn mit Messer und Pistole einen Tabakladen überfallen.

Mühldorf am Inn - Zwei junge Männer haben in Mühldorf am Inn eine Angestellte eines Tabakladens mit Messer und Pistole bedroht. Die Frau flüchtete am Donnerstag vom Tatort und brachte sich in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter entwendeten einige Stangen Zigaretten und machten sich dann mit ihrer Beute davon. Bargeld sollen sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei eher nicht erbeutet haben. Eine Großfahndung der Polizei blieb trotz Einsatz eines Hubschraubers zunächst erfolglos.

Die Ermittler hoffen nun auch auf Zeugen aus der Bevölkerung. Hinweise können unter der Telefonnummer 08631/3673-0 an die Kripo Mühldorf oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

