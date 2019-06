Autofahrerin (18) kracht in Polizeiauto - trotz Blaulicht und Martinshorn

In Mühldorf kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Polizeiauto und einer Fahranfängerin. Die Streife befand sich mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt.

Mühldorf - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag in Mühldorf in Oberbayern: Das Polizeiauto fuhr in Schrittgeschwindigkeit mit Blaulicht und Martinshorn um die Innkanalkreuzung zu überqueren. Eine von rechts auf der Nordtangente kommende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät.

+ An der Innkanalkreuzung in Mühldorf kollidiert eine Autofahrerin (18) mit einem Polizeiwagen. © fib

Mühldorf: Autofahrerin kracht in Polizeiauto

Die junge Autofahrerin (18) fuhr bei Grün mit ihrem Golf in die Kreuzung ein und krachte in die Beifahrerseite des Streifenwagens. Beide Fahrzeuge kamen im Kreuzungsbereich zum Stehen.

Mühldorf: Leichte Verletzungen bei Unfall mit Polizeiauto

Die Golf-Fahrerin und die Polizisten wurden bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt. Am Polizeiauto entstand rund 20.000 Euro Schaden, der Schaden am Golf beträgt rund 3000 Euro.

