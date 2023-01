Unbekannter bedrängt Mädchen (11) gleich zweimal – Kinder wehren sich gemeinsam gegen Mann

Von: Tanja Kipke

In Mühldorf am Inn ermittelt die Polizei in zwei Fällen: Ein elfjähriges Mädchen wurde von einem Unbekannten bedrängt und am nächsten Tag bedroht.

Mühldorf am Inn – Es sind wohl die Situationen, vor denen sich Eltern am meisten fürchten: Das Kind wird von einem Fremden bedroht oder bedrängt und zum Mitgehen aufgefordert oder gar gezwungen. Einem elfjährigen Mädchen in Mühldorf am Inn ist das in den vergangenen Tagen gleich zweimal passiert.

Unbekannter bedrängt Mädchen (11): Schülerin vertraut sich Lehrerin an

Das Mädchen war am Donnerstag (19. Januar) von einem Mann „zuerst angesprochen und dann am Arm gepackt und zum Mitkommen aufgefordert worden“, teilt die Polizei am Freitag mit. Das Mädchen wehrte sich. Zwei Kinder kamen ihr zur Hilfe, schließlich ließ der Mann von dem Opfer ab. Am heutigen Freitag traf die Schülerin wieder auf den unbekannten Mann. Diesmal versteckte er sich hinter einer Hecke und bedrohte das Mädchen mit einer Geste.

In der Schule vertraute sich die Elfjährige am Freitagvormittag schließlich einer Lehrerin an. Diese rief sofort die Polizei, es wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. „Diese blieben aber ergebnislos.“

Polizei Mühldorf startet Zeugenaufruf

Beide Fälle geschahen in der Innenstadt von Mühldorf am Inn im Bereich der Luitpoldallee. Den Unbekannten konnte die Schülerin laut Polizei wie folgt beschreiben: männlich, ca. 175 cm groß, schlank, trug schwarze Mund-Nasen-Maske und eine schwarze Jacke.

Zur Klärung des Falles bittet die Polizei Mühldorf unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Donnerstagvormittag (19.01.2023) oder am Freitagvormittag (20.01.2023) im Bereich der Luitpoldallee Wahrnehmungen gemacht, die mit den Schilderungen des Opfers in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Polizei aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zur Identität des Täters geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben in dem Fall machen?

In Moosach wollte am Mittwoch (18. Januar) ein etwa 65-Jähriger ein achtjähriges Mädchen in seinen Transporter locken. Das Kind reagierte goldrichtig.

Am selben Tag wurde 16-Jährige bedroht – „handelt sich wohl nicht um denselben Mann“

Ein weiterer Fall beschäftigt aktuell die Kripo Mühldorf. Am Donnerstag (19. Januar) sei eine 16-Jährige von einem Unbekannten angesprochen und mit einem Messer bedroht worden. Das jugendliche Mädchen schlug dem Mann die Waffe aus der Hand und flüchtete. „Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Mühldorf dürfte es sich bei dem unbekannten Täter wohl NICHT um denselben Mann handeln.“

Auch in diesem Fall bitten die Beamten um Zeugenhinweise: „Wer war am Donnerstagvormittag, 19. Januar, zwischen 8 und 9 Uhr oder kurz zuvor im Bereich der Töginger Straße / Am Schlosserberg in Mühldorf am Inn unterwegs und kann Hinweise zur Identität des Täters geben?“

Die Jugendliche beschrieb den Mann wie folgt: „männlich, ca. 1,75 m bis 1.80 m groß, schlank, ca. 40 – 45 Jahre alt, Stoppelbart, leichte Hakennase, auffälligerweise eine erkennbare Verletzung an der Lippe; bekleidet war der Mann mit einer grünen Cargohose und T-Shirt, ein grauer Pullover wurde mitgeführt.“ (tkip)

