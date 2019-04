Mann sucht Blickkontakt mit Mutter und Tochter - als er sich in Hose fasst, ruft sie die Polizei

Eine Frau alarmierte in Mühldorf die Polizei, als ein Mann Blickkontakt zu ihr suchte. Die Frau war mit ihrer Tochter unterwegs, als der Mann in seine Hose griff.

Mühldorf - Am Samstagvormittag bemerkte eine Mutter mit ihrer minderjährigen Tochter zwischen 11 und 12.30 Uhr einen unbekannten Mann: Dieser manipulierte demnach deutlich erkennbar vor ihnen an seinem Geschlechtsteil. Dazu habe er laut Polizeibericht gezielt Blickkontakt gesucht. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz am Innstadtpark, zwischen Schwimmbad und Musikschule. Die Mutter verständigte daraufhin sofort die Polizei, wo zeitgleich noch eine Mitteilung einer weiteren Zeugin in dieser Sache einging.

Laut Beschreibung war der Mann circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte eine normale Statur und war unrasiert. Der unbekannte Mann hatte kurze, hellbraune Haare und ist Raucher (rauchte während der Tathandlung eine Zigarette, welche er in der linken Hand hielt). Bekleidet war der Mann mit einer dunkelblauen Jacke, einem hellen T-Shirt sowie einer dunklen Hose. Zudem trug er ein schwarzes bzw. dunkles Baseballcap sowie eine dunkle Sonnenbrille (ähnlich einer Pilotenbrille). Auffälligerweise stand der unbekannte Täter vor einem weißen Mercedes mit laufendem Motor, der in der Nähe der Abfahrt zur Tiefgarage parkte.

Darum ermittelt die Polizei wegen „sexuellen Missbrauchs von Kindern“

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Untersuchungen in dem Fall und ermittelt wegen „Sexuellen Missbrauchs von Kindern“. Weil der Gesetzgeber Kinder (unter 14 Jahre) unter besonderen Schutz stellt, kommt in solchen Fällen dieser Straftatbestand in Betracht. Die Strafandrohung („Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren“) ist höher, als beim Tatbestand „Exhibitionistische Handlung“ („Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr“).

Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Mühldorf

Die Ermittler des Fachkommissariats 1 der Kripo Mühldorf bitten um Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen können: Wer konnte am Samstag oder an anderen Tagen im Bereich der Luitpoldallee oder auch anderswo in Mühldorf am Inn Beobachtungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Trat der Mann vielleicht sogar wiederholt als Exhibitionist auf? Wer kann der Polizei Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

