Schwerer Unfall auf B12: 27-jähriger Augsburger verbrennt in Ford Mustang

Am Samstagabend hat sich ein schrecklicher Zusammenstoß auf der B12 im Landkreis Mühldorf ereignet. Eine Person verbrannte in ihrem Ford Mustang. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf B12 bei Mühldorf: Unfallfahrer kommt aus Augsburg

Update, 09.03 Uhr: Bei dem Fahrer des Ford Mustang, der in seinem Auto verbrannte, handelt es sich um einen 27-jährigen Augsburger. Den genauen Unfallort bezeichnet die Polizei als sogenannten Bürgerberg auf der B12.

Der Augsburger überholte offenbar gerade ein anderes Fahrzeug, als er die Kontrolle über seinen Ford Mustang verlor. Er schleuderte auf die Gegenfahrbahn und erwischte dann den Van, laut Polizei ein Citroen Jumper.

Den steuerte eine 41-Jährige aus dem Landkreis Erding. Der Ford Mustang war es, der direkt nach dem Unfall in Brand geriet. Das Feuer sprang schnell auf den Citroen über.

Schwerer Unfall auf B12 im Landkreis Mühldorf: Zwei Autos stehen in Flammen Zur Fotostrecke

Schwerer Unfall auf B12 bei Mühldorf: Ersthelfer retten vier Personen aus brennendem Fahrzeug

Zum Glück trafen mehrere beherzte Ersthelfer ein, die die Personen in dem Citroen schnell befreien konnten. Im Citroen befanden sich vier Personen. Wir berichteten ursprünglich von fünf Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schwebt keiner dieser vier Personen in Lebensgefahr.

Der Ford-Fahrer aus Augsburg wurde laut Polizei wohl schon durch den Aufprall getötet.

Die B12 musste mehrere Stunden lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, eine großräumige Umleitung wurde durch die FFW eingerichtet. Die Feuerwehren Reichertsheim, Mühldorf Land, Aschau und Rattenkirchen waren mit insgesamt 9 Fahrzeugen im Einsatz und unterstützten wie gewohnt tatkräftig bei der Sicherung der Unfallstelle und Versorgung der Verletzten.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 45.000 Euro.

Schwerer Unfall auf B12 bei Mühldorf: Das ist der ursprüngliche Artikel vom 25. November

Reichertsheim - Der schwere Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 18.15 Uhr auf der B12 Höhe Rattenkirchen. Nach ersten, noch unbestätigten Informationen vom Unfallort war ein Ford Mustang der linken Spur der dort dreispurigen B12 in Richtung Mühldorf unterwegs. Ihm entgegen kam ein mit fünf Personen besetzter Van auf der nur einspurigen Fahrbahn Richtung München.

Dann kam es zum folgenschweren Zusammenprall. Der Ford Mustang krachte mit hoher Geschwindigkeit in die Seite des Kleintransporters. Aus bisher ungeklärter Ursache fingen beide Fahrzeuge schnell Feuer.

Bilder

Auf B12: Person verbrennt in Ford Mustang

Die vier Insassen des Kleintransporters konnten sich zum Teil noch selbst aus dem brennenden Wrack retten. Zum Teil wurden sie von Ersthelfern geborgen.

Für die Person im Ford Mustang kam jede Hilfe zu spät. Sie verbrannte mit ihrem Sportwagen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerte sich um die zum Teil schwer Verletzten und löschte die Wracks. Ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber brachte zwei schwer Verletzte in Unfallkrankenhäuser nach München und Murnau. Zwei weitere wurden vom Rettungsdienst in anliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B12 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter der Kripo ermittelt derzeit zur Unfallursache. Die Feuerwehren leiteten den Verkehr örtlich um. Wir berichteten bereits am Samstagabend über den schlimmen Unfall auf der B12.

kmm

Auch dramatisch: Zu einem heftigen Unfall kam es in Delmenhorst. Nicht etwa nachts, sondern gegen 19 Uhr war ein Peugeot-Fahrer mit über zwei Promille im Blut unterwegs und rammte im Vollrausch einen parkenden Ford Pick-Up.

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der A27 bei Bremerhaven, als eine Fahranfängerin ein Stauende auf der Autobahn übersehen hatte und mit ihrem Mini Cooper gegen einen VW Tiguan prallte.

Lesen Sie auch: Messerattacke auf offener Straße mitten in Innsbruck: 21-Jähriger stirbt, Täter auf der Flucht