Autofahrerin übersieht Biker - er versucht noch zu bremsen, doch hat keine Chance

Tödlicher Unfall in Mühldorf: Eine Autofahrerin übersah einen Motorradfahrer. Der 30-Jährige hatte keine Chance.

Update 10.02 Uhr: Nach einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag ereignet hat, ist ein Motorradfahrer am Abend seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei mit.

Zudem gibt die Polizei Details zum Unfall bekannt. Demnach befuhr eine 70 Jahre alt Frau gegen 17 Uhr die Mainstraße in Richtung Trostberger Straße in Mühldorf. Dabei hatte sie den Motorradfahrer übersehen, der Vorfahrt hatte und auf der Lohmühlstraße fuhr. Der 30-jährige Motorradfahrer bremste noch, doch er konnte dem Auto nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein nahm die Polizeiinspektion Mühldorf den Unfall auf und gab zur abschließenden Klärung der Unfallursache ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühldorf am Inn war mit rund 16 Einsatzkräften vor Ort.

Mühldorf - Ein schwerer Unfall hat sich in Mühldorf ereignet. Dort war eine Frau mit ihrem Auto unterwegs. Sie befuhr nach ersten Informationen die Lohmülstraße in Richtung Westen. Nach ersten, unbestätigten Informationen von der Unfallstelle nahm die Frau einem Motorradfahrer die Vorfahrt als sie die Lohmülstraße überqueren wollte.

Der Motorradfahrer wurde nach ersten Informationen schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr kümmerte sich neben der Versorgung der Verletzten um die Sperrung der Straßen sowie um auslaufende Betriebsstoffe.

