Mann flüchtet vor der Polizei - er überlebt es nicht

Er gab Gas und bezahlte seine waghalsige Flucht mit dem Leben. Ein 51-jähriger Autofahrer konnte am Samstag nicht mehr gerettet werden.

Münchberg - Eine Verfolgungsjagd mit dramatischen Folgen: Ein 51-Jähriger wollte am Samstagnachmittag vor der Polizei fliehen, bezahlte das aber mit seinem Leben. Er raste über die A9, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Auto flog laut der Agentur News5 durch die Luft und überschlug sich mehrfach. Die Tragödie ereignete sich an der Anschlussstelle Münchberg-Süd im Landkreis Hof. Zwar konnte der Mann noch reanimiert werden, verstarb dann jedoch an der Unglücksstelle.

Verfolgungsjagd mit dramatischen Folgen: 51-Jähriger stirbt Zur Fotostrecke

Wie sich später herausstellte, war er in einem gestohlenem Fahrzeug mit ebenfalls entwendeten Kennzeichen unterwegs. Polizisten wurden auf ihn aufmerksam. Als er den Streifenwagen bemerkte, gab der 51-Jährige Gas und überfuhr eine rote Ampel. Danach flüchtete er über die A9. Statt ihn zu verfolgen, postierten sich die Beamten eine Autobahnausfahrt weiter.

Mann bekommt bei hoher Geschwindigkeit die Kurve nicht mehr - tödlicher Unfall

Als der 51-Jährige das Einsatzfahrzeug sah, entschloss er sich offensichtlich kurzfristig über die Ausfahrt München-Süd auszuweichen - was ihm zum Verhängnis wurde. Er bekam bei hoher Geschwindigkeit die Kurve nicht mehr.

Der Tote wurde bundesweit mehrfach wegen verschiedener Straftaten gesucht.

