Tragischer Unfall bei Fest in Oberfranken: Fahrgeschäft-Mitarbeiter (23) stürzt vier Meter in die Tiefe

Auf dem Wiesenfest in Münchberg in Oberfranken ereignete sich jetzt ein tragisches Unglück. (Symbolbild)

Er wurde schwer verletzt

Von Jennifer Lanzinger schließen

Ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts auf einem Fest in Oberfranken stürzte vier Meter in die Tiefe. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Münchberg - Auf dem Wiesenfest in Münchberg in Oberfranken ereignete sich am Wochenende ein tragisches Unglück. Ein Mitarbeiter ist von einem Fahrgeschäft vier Meter in die Tiefe gestürzt, der 23-Jährige hat sich dabei schwer verletzt. Der junge Mann war erst seit wenigen Tagen auf dem Wiesenfest eingestellt.

Tragisches Unglück bei Fest in Oberfranken: Fahrgeschäft-Mitarbeiter (23) stürzt vier Meter in die Tiefe

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, schätzte der Mann die Situation offenbar falsch ein. Demnach war er am Samstagabend nach Fahrtende auf eine sich noch drehende Scheibe gestiegen, dann stürzte der junge Mann in die Tiefe. Wie die Polizei weiter mitteilt, durchbrach der 23-Jährige dabei ein Geländer und verletzte sich schwer. Der Mitarbeiter wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Fahrgeschäft sind mehrere Gondeln auf einer sich mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde drehenden Scheibe. Nach dem Unfall wurde der Betrieb wieder aufgenommen, sagte ein Sprecher.

Ein tragisches Unglück ereignete sich auch in der Nähe von Nürnberg. Er kam mit seinem Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn ab, dann überschlug sich ein 41-Jähriger mit seinem Pkw. Anwohner eilten zur Unfallstelle.