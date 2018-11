Altenpfleger begrapscht vier Frauen: Hartes Urteil in München

Ein Altenpfleger begrapscht in zwei Krankenhäusern vier ältere, wehrlose Frauen. Vor Gericht legt er ein Geständnis ab. Nun muss er hinter Gitter.

Update vom 12. November, 16.05 Uhr: Pfleger war betrunken

Der Pfleger, der vor dem Landgericht München zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, gab an, bei den Taten betrunken gewesen sei. Dass er wegen erheblichen Alkoholkonsums die teilweise bettlägerigen Frauen in ihren Krankenzimmern begrapscht habe, sah das Gericht allerdings als nicht überzeugend an. Er bereue seine Taten zutiefst, sagte der 38-Jährige, bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzog. Er werde alles dafür geben, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Unter anderem wolle er eine Sexualtherapie machen.

Ein weitestgehend vollständiges Geständnis sei zugunsten des Verurteilten berücksichtigt worden, betonte das Gericht. Der Altenpfleger nahm das Urteil an, damit ist es rechtskräftig. Es entsprach dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren sowie anschließende Sicherungsverwahrung gefordert.

Update vom 12. November, 14.56 Uhr: Pfleger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

Der Altenpfleger, der in zwei Krankenhäusern insgesamt vier ältere Frauen begrapscht hat, ist in München zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 38-Jährige sei des sexuellen Übergriffs in vier Fällen schuldig, hieß es am Montag im Urteil des Landgerichts München I. Um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, suche der Angeklagte sich „die ältesten und wehrlosesten Opfer, die man überhaupt in der Bevölkerung finden kann“, sagte der Vorsitzende Richter Anton Winkler.

Der Verurteilte hatte in der Silversternacht von 2016 auf 2017 in einem Krankenhaus zwei Patientinnen im Alter von 75 und 85 Jahren begrapscht. Ein paar Monate später hatte er Mitte August 2017 in einem anderen Hospital zwei Frauen im Alter von 82 und 90 Jahren ebenfalls begrapscht. Im Prozess hatte der 38-Jährige alle Taten weitestgehend gestanden. Er nahm das Urteil an.

Meldung vom 12. November, 9 Uhr:

München - Der Prozess gegen einen Altenpfleger wegen sexueller Nötigung wird am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht München I fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag Ende Oktober hatte der 38 Jahre alte Angeklagte bereits gestanden, in Krankenhäusern vier Frauen zwischen 75 und 90 Jahren begrapscht zu haben. Das Urteil wird noch am Montag erwartet.

