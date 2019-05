Schockierender Vorfall in München: Baby direkt nach Geburt im Gebüsch ausgesetzt

Sie brachte das Kind zur Welt, biss die Nabelschnur durch und ließ den Jungen einfach zurück: Der Prozess gegen die Mutter beginnt am Dienstag.

27-jährige Frau bringt 2018 im Münchner Stadtteil Neuperlach in einem Gebüsch ein Kind zur Welt und lässt den Säugling hilflos zurück, nachdem sie die Nabelschnur durchgebissen hat.

Baby war stark unterkühlt und dem Tode nah. Passantin findet den Jungen zufällig.

Vor Gericht schweigt die Angeklagte beharrlich.

Update von 13.00 Uhr: Die Angeklagte verfolgte den Prozess anscheinenden sehr teilnahmslos. Hatte sie noch gezittert und geweint, als die 27-Jährige den Saal im Blitzlichtgewitter der Kameras betrat, wird sie im Laufe der Verhandlung bemerkenswert ruhig, wirkt fast entspannt.

Zu den heftigen Vorwürfen will sie - zumindest zunächst - schweigen. Zu ihren persönlichen Verhältnissen (zweimal verheiratet, ein weiteres Kind, großer Fußball-Fan) äußert sie sich dagegen ausführlich. Allerdings gestaltet sich das schwierig, weil die Angeklagte gehörlos ist und alles, was im Gerichtssaal gesagt wird, von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt werden muss.

Update von 11.51 Uhr: Im Prozess um ein ausgesetztes Baby will die Mutter zu den Vorwürfen gegen sie erstmal schweigen. Das gab ihr Anwalt am Dienstag beim Prozessauftakt vor dem Landgericht München I bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft der 27 Jahre alten Frau aus Gießen versuchten Mord vor.

Sie soll ihr Baby im August 2018 in einem Vorgarten im Münchner Stadtteil Neuperlach zur Welt gebracht, die Nabelschnur durchgebissen und den kleinen Jungen dort in einer Hecke liegen gelassen haben. Laut Anklage hatte die Frau in der Nacht unmittelbar vor der Geburt einen One-Night-Stand mit einer Internetbekanntschaft. Der Mann will allerdings nichts von der bevorstehenden Niederkunft und der Geburt im Vorgarten gemerkt haben.

Zeugin: „Mir ist fast das Herz stehengeblieben“

Eine Passantin fand das Baby erst rund eine Stunde später beim Gassigehen mit ihrem Hund. „Mir ist fast das Herz stehengeblieben“, sagte sie als Zeugin vor Gericht. „Er lag dort auf der bloßen Erde, ohne Decke. Mir läuft's jetzt noch eiskalt den Rücken runter.“ Der Säugling hatte nur noch eine Körpertemperatur von knapp 26 Grad, Knochenbrüche und innere Blutungen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter vor, dass sie das Kind hilflos zurückließ. Die Frau machte am Dienstag zwar umfassende Angaben zu ihren persönlichen Verhältnissen - klammerte die Vorwürfe gegen sie aber konsequent aus. Ihre Vernehmung gestaltete sich etwas schwieriger und langwieriger, weil die 27-Jährige gehörlos ist und eine Gebärdendolmetscherin alles übersetzen musste.

Originalmeldung vom 21. Mai 2019:

München - Der Fall machte 2018 Schlagzeilen: Ein kleiner, neugeborener Junge allein in einem Gebüsch im Münchner Stadtteil Neuperlach - seine Mutter zunächst unauffindbar. An diesem Dienstag (9.30 Uhr) beginnt vor dem Landgericht München I der Prozess gegen die Frau, die ihr Kind ausgesetzt haben soll. Die Mutter aus Gießen, die die Nacht unmittelbar vor der Geburt mit einem One-Night-Stand verbracht haben soll, ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie soll ihr Baby in einem Gebüsch zur Welt gebracht, die Nabelschnur durchgebissen und den kleinen Jungen dort liegen gelassen haben.

Passanten fanden zufällig das unterkühlte Baby

Das Baby wäre womöglich gestorben, hätte eine Passantin das stark unterkühlte Neugeborene nicht zufällig gefunden, es hatte nur noch eine Körpertemperatur von knapp 26 Grad. Den Vorwürfen der Anklage zufolge waren Oberarm, Oberschenkel, und Unterarm gebrochen, außerdem hatte der Säugling innere Blutungen. Die Staatsanwalt wirft der heute 27-jährigen Mutter vor, dass sie das Kind hilflos zurückließ. Demnach ließ sie sich von dem Mann, mit dem sie die Nacht vor der Geburt verbrachte, zum Bahnhof bringen und fuhr zurück nach Hessen, ohne jemandem von dem Baby zu erzählen. Abends soll sie dann ein Grillfest besucht haben.

