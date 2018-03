Freizeit-Tipps zum Wochenende: Viele Saisonstarts und Ostermärkte locken an

Wochenende - und jetzt? In der Region stimmt man sich schon auf Ostern ein. Am Samstag und Sonntag sind schöne Ausflüge möglich.

Mit Beginn der Osterferien gibt es in der Region viele Veranstaltungen um Hase und Ei. Doch auch andere Ausflüge bieten sich zum Frühlingsstart an. Eine kleine Auswahl: Die Tipps zum Wochenende. Das Wetter soll wieder freundlicher werden, die Temperaturen auf zweistellige Grade steigen.

Bilderbücher für große und kleine Fans

Kunstvolle Bilderbücher aus aller Welt, vom kleinen Häwelmann bis zu Neuerscheinungen zeigt die Ausstellung „Licht aus! Die Nacht im Bilderbuch“ ab morgen in der Städtischen Galerie Rosenheim. Geeignet für große und kleine Fans. Am Wochenende geöffnet von 13 bis 17 Uhr, 6 Euro Eintritt, Familien ermäßigt. Mehr Infos im Netz: www.galerie.rosenheim.de

Saisonstart im Wilden Westen

Die niederbayerische Westernstadt Pullman City erwacht mit Shows, Livemusik und einer großen Feier samt Eröffnungsparade zum Saisonstart aus dem Winterschlaf. Tagestickets gibt es ab 16,20 Euro, für Kinder ab 8,55 Euro zum Kauf auf www.pullmancity.de.

Saisonstart auch im Schloss

Für die Schlossanlage Linderhof bei Ettal (Kreis Garmisch-Partenkirchen) gelten ab Samstag die Sommeröffnungszeiten von 9–18 Uhr. Auch die Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“ hat wieder geöffnet. Die Parkbauten sind noch bis 15. April, die Venusgrotte wegen Sanierung die ganze Saison geschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf www.schlosslinderhof.de

Palmsonntag im Bauernhausmuseum

Auch im Bauernhausmuseum Amerang (Kreis Rosenheim) des Bezirks Oberbayern ist am Samstag Saisonstart. Am Palmsonntag erklingen dort im Rahmen der Wasserburger Volksmusiktage Musik und Gesang verschiedener Gruppen – bei schönem Wetter auch draußen!

Ostermärkte in der ganzen Region

Ostermärkte gibt es in der Region am Wochenende eine Menge. Im Landkreis Miesbach zum Beispiel am Samstag und Sonntag im Forum der Vitalwelt Schliersee sowie am Sonntag in der Volkshochschule Rottach-Egern und im Quirinal in Tegernsee, Seestraße 23. Überall gibt es handgebastelten Osterschmuck und hausgemachte kulinarische Spezialitäten.

In Oberschleißheim (Kreis München) gibt es neben Oster- und Frühlingsdekorationen viele weitere Handwerksarbeiten: 70 Aussteller verkaufen am Sonntag bei der Bastel- und Hobbymesse im Bürgerzentrum. Im Alten Schloss gibt es außerdem um 14 Uhr eine kostenlose Führung zu Ostereier-Raritäten, ob vom Strauß, aus Porzellan oder handgedrechselt.

Der Pörnbacher Osterbrunnen am örtlichen Kirchplatz (Landkreis Pfaffenhofen) mit mehr als 5500 kunstvollen Ostereiern gilt als einer der schönsten der Region – aufgebaut ist er bis 8. April

Mehr Termine in unserem Veranstaltungskalender

Noch nicht das Richtige für Sie dabei? In unserem Veranstaltungskalender finden Sie weitere interessante Termine am Wochenende.