Schlechte Nachricht für Pendler: Bei der S-Bahn sind die Züge knapp

Schlechte Nachricht für Pendler der S 8 (Herrsching–Flughafen) und S 3 (Mammendorf–Holzkirchen): Bis Dezember, eventuell auch noch länger, entfallen die Taktverstärker im Berufsverkehr.

München – Die S-Bahnen werden also wie alle anderen Linien auch nur noch im 20-Minuten-Takt verkehren. „Leider sind aktuell für den Betrieb in Spitzenzeiten zu wenig Züge einsatzbereit“, begründet S-Bahn-Chef Heiko Büttner die Streichung der Taktverstärker. Neben S 3 und S 8 entfallen auch vereinzelt bei der S 2 und S 20 Züge.

Die Ursachen seien vielfältig, heißt es weiter: Bauarbeiten für eine neue Abstellanlage auf dem Werkstattgelände in München-Steinhausen schränken das Rangieren von Zügen ein. Außerdem machten kürzere Wartungsintervalle bei wichtigen Fahrzeug-Bauteilen Probleme – die Züge müssten öfter und länger ins Werk.

Zwar habe die Werkstatt zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, versichert Büttner, diese müssten aber erst eingearbeitet werden.

Probleme macht zudem der alte S-Bahn-Zug der Baureihe ET 420, die sogenannte Olympia-S-Bahn. Die S-Bahn plant, insgesamt 36 Fahrzeuge einzusetzen, die die Flotte mit 238 Zügen des Nachfolgemodells ET 423 verstärken. Allerdings sind immer noch nicht alle alten S-Bahnen mit neuer Leit- und Sicherungstechnik nachgerüstet, sodass sie zum Beispiel nicht in den Stammstreckentunnel fahren dürfen. Die Modernisierung sei leider aufwendiger als gedacht, entschuldigt sich Büttner.

