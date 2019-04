ADAC warnt deutlich: Kommt heute der schlimmste Stautag des Jahres?

Das lange Osterwochenende steht bevor. Der ADAC prognostiziert volle Straßen in Bayern. Auf diesen Strecken und Autobahnen wird es besonders schlimm.

Update vom 18. April, 10.29 Uhr: Die Koffer sind gepackt, das Auto beladen - dem Osterurlaub oder dem Besuch bei der Familie über das lange Wochenende steht nichts mehr im Wege. Doch der ADAC sagt gerade für die kommenden Tage Staus auf Straßen und Autobahnen in Bayern voraus. Der schlimmste Tag könnte heute sein: Gründonnerstag.

Beim Blick auf Verkehrsmelder wie bayerninfo.de merkt man bereits am Vormittag: Die Autobahnen werden voller. So staut es sich bereits auf der A8 in Richtung Salzburg immer wieder und teilweise auf mehreren Kilometern. Zum Beispiel zwischen dem Dreieck Inntal und der Anschlussstelle Rosenheim auf 1,2 Kilometern. Auch weiter südlich in Richtung Salzburg staut es sich immer wieder. Im Norden auf der A8 zwischen München und Stuttgart warnt Bayerninfo auf Höhe Günzburg sogar vor zu hoher Verkehrsbelastung.

Auch auf der A9 sieht es kaum besser aus: Zwischen München und Nürnberg staut es sich in beide Richtungen ebenfalls immer wieder.

ADAC warnt deutlich: Jetzt kommt der schlimmste Stautag des Jahres

Update vom 17. April, 11.45 Uhr: Wer über die Osterfeiertage mit dem Auto verreist, braucht gute Nerven: Die vier freien Tage werden der erste Stauhöhepunkt im Jahr 2019, warnt der Automobilclub ADAC. „Der Gründonnerstag ist einer der staureichsten Tage des ganzen Jahres“, sagte ein Sprecher des Automobilclubs. „Da kommt vieles zusammen: Start der zweiten Ferienwoche, ein verlängertes Wochenende und ab Nachmittag der Feierabendverkehr.“ Auch am Freitag, Sonntag und Montag müssten sich die Autofahrer auf Stillstand einstellen. Lediglich der Samstag werde voraussichtlich etwas verkehrsberuhigter.

Auf diesen Autobahnen staut es sich besonders

Besonders voll wird es laut ADAC in Bayern auf den Autobahnen A8, A9, und A95 in Richtung Süden, auf der A93 im Inntaldreieck und rund um die großen Städte. Bei der Rückreise sollten die Reisenden aus dem Ausland auch einplanen, dass an den bayerischen Grenzübergängen Suben, Walserberg und Kiefersfelden kontrolliert wird.

Auf diesen Autobahnen ist Geduld angesagt.

Der Tipp des ADAC-Sprechers: „Fahren Sie am Donnerstag der Blechlawine voraus oder hinterher - denn der Großteil rollt ja vom Norden her an und kommt erst am Nachmittag in Bayern an. Also am besten bis Mittag losfahren oder dann erst abends - dann aber bitte ausgeruht!“ Wer am Montag heimfährt, solle früh aufbrechen und Auslandsreisende alternative Grenzübergänge nutzen. „Außerdem sollten besonders Familien ausreichend Essen, Trinken und Spiele mit an Bord nehmen - und viel Geduld.“

Ursprünglicher Artikel vom 12. April: Stau-Gefahr: Am Wochenende wird es voll auf den Straßen in und um München

Zum Abschluss der Messe Bauma und dem Beginn der Osterferien steht München vor einem Verkehrschaos. Es seien massive Verkehrsbehinderungen auf den Straßen rund um das Messegelände zu erwarten, warnt die Polizei. Bereits in den vergangenen Tagen habe es dort Probleme gegeben. In Kombination mit dem Ferienverkehr könnte sich die Lage zuspitzen. In Bayern und anderen Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Die Polizei rät Besuchern, außerhalb der Stadt zu parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Messe zu fahren.

München Flughafen: Zwei Millionen Fluggäste für Ostern erwartet

Auch auf der A8 gab es am Freitagnachmittag mehr Verkehr als sonst, wie die Polizei mitteilte. Größere Beeinträchtigungen blieben zunächst aus.

Der Münchner Flughafen erwartete zum letzten Schultag mehr als 150.000 und am Wochenende rund 130.000 Passagiere pro Tag. Während der zweiwöchigen Osterferien rechnen die Betreiber mit mehr als zwei Millionen Fluggästen. In Nürnberg werden in den kommenden zwei Wochen am Flughafen mehr als 175.000 Passagiere erwartet.

Auf viele Ferienausflügler im Regionalverkehr stellt sich auch die Deutsche Bahn ein. Vor allem die Seen im Süden des Freistaats seien einem Sprecher zufolge ein beliebtes Reiseziel.

