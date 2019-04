Stau-Gefahr: Am Wochenende wird es voll auf den Straßen in und um München

Wer nicht drigend etwas mit dem Auto erledigen muss, der sollte sich die Fahrt in oder um München herum an diesem Wochenende sparen. Oder viel Zeit einplanen.

München - Zum Abschluss der Messe Bauma und dem Beginn der Osterferien steht München vor einem Verkehrschaos. Es seien massive Verkehrsbehinderungen auf den Straßen rund um das Messegelände zu erwarten, warnt die Polizei. Bereits in den vergangenen Tagen habe es dort Probleme gegeben. In Kombination mit dem Ferienverkehr könnte sich die Lage zuspitzen. In Bayern und anderen Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Die Polizei rät Besuchern, außerhalb der Stadt zu parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Messe zu fahren.

München Flughafen: Zwei Millionen Fluggäste für Ostern erwartet

Auch auf der Autobahn 8 gab es am Freitagnachmittag mehr Verkehr als sonst, wie die Polizei mitteilte. Größere Beeinträchtigungen blieben zunächst aus.

Der Münchner Flughafen erwartete zum letzten Schultag mehr als 150 000 und am Wochenende rund 130 000 Passagiere pro Tag. Während der zweiwöchigen Osterferien rechnen die Betreiber mit mehr als zwei Millionen Fluggästen. In Nürnberg werden in den kommenden zwei Wochen am Flughafen mehr als 175 000 Passagiere erwartet.

Auf viele Ferienausflügler im Regionalverkehr stellt sich auch die Deutsche Bahn ein. Vor allem die Seen im Süden des Freistaats seien einem Sprecher zufolge ein beliebtes Reiseziel.

dpa

