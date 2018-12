Airbnb in München: Entscheidung über Wohnungen

In Berlin wurde zugunsten von Airbnb entschieden, nun wird es in München spannend: Muss die Plattform künftig Daten zu illegalen Ferienwohnungen preisgeben?

München - Diese Frage hat das Verwaltungsgericht München am Mittwoch in mündlicher Verhandlung erörtert. Eine Entscheidung wollen die Richter an diesem Donnerstag verkünden.

München beruft sich auf Zweckentfremdungsverbot

Mit der Klage wehrt sich Airbnb gegen eine städtische Anordnung zur Herausgabe der genauen Anschriften und Namen der Anbieter. Die Verwaltung der bayerischen Landeshauptstadt will unter anderem wissen, welche Anbieter auf dem Online-Portal Wohnungen mehr als acht Wochen im Jahr als Ferienwohnung anbieten. Dabei stützt die Stadt sich auf das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum.

Airbnb zweifelt rechtliche Zuständigkeit an

Das US-Unternehmen, das seinen Europa-Sitz in Irland hat, bezweifelt die rechtliche Zuständigkeit Münchens und sieht die Behörden in Dublin in der Verantwortung.

dpa