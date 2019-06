Bayerns Abiturienten mit drittbestem Schnitt seit Jahren - Überraschung beim Mathe-Abi

Beschwerden im Internet, eine Online-Petition und Diskussion im Landtag: Das Mathe-Abitur in Bayern sorgte für Aufsehen. Jetzt wurde der Notenschnitt bekannt.

München - Für viel Aufsehen nicht nur in Bayern hatte im Mai das Mathe-Abitur gesorgt. Abiturienten zeigten sich nach der Prüfung entsetzt, wie schwer die Aufgaben waren. Es gab eine Online-Petition, das Thema schaffte es zudem in den Landtag - und viel Diskussion um das Mathe-Abitur, wie Merkur.de* ausführlich berichtet. Nun, einige Wochen nach den Prüfungen ist klar: Die bayerischen Abiturienten haben den drittbesten Schnitt seit Einführung des achtjährigen Gymnasiums im Jahr 2011 erreicht.

Abitur in Bayern: So gut haben die Abiturienten abgeschnitten

„Der vorläufige Landesdurchschnitt des diesjährigen Abiturs liegt bei 2,29“, teilte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag in München mit. In Mathematik hingegen sei das Ergebnis etwas schlechter ausgefallen als in den Vorjahren - in diesem Fach erreichten die bayerischen Schüler im Schnitt nur die Note 3,26. Allerdings waren die Noten im zweiten verbindlichen Prüfungsfach Deutsch mit 3,03 auch nicht grundlegend besser.

Mathe-Abitur in Bayern schlechter ausgefallen als in den Vorjahren

Nach den Prüfungen hatte es heftige Beschwerden gegeben, weil die Mathe-Aufgaben in diesem Jahr angeblich zu schwer gewesen seien. Schüler in zwölf Bundesländern starteten aus Protest Petitionen im Internet. Das Saarland, Bremen und Hamburg veränderten daraufhin den Bewertungsschlüssel. Im Freistaat bemängelten zwar ebenfalls Zehntausende vor allem die Textlastigkeit und die Anzahl der Unteraufgaben. Doch das Kultusministerium bewertete den Test nach eingehender Prüfung als zwar „durchaus ambitioniert, aber insgesamt angemessen“.

Alles zur Online-Petition um das Mathe-Abi können hier zum Nachlesen auf Merkur.de*.

mlu/dpa

