Büffeln, um anzukommen: Wie Zuwanderer für das Leben in Deutschland die Schulbank drücken

Wer sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen möchte, muss erst mal büffeln. Mehr als 200 000 Menschen haben allein vergangenes Jahr einen Integrationskurs gemacht. Sie haben Grammatik geübt, Bräuche kennengelernt – und sind ihrem Ziel etwas näher gekommen. Ein Besuch im Kurs.

München – Claudiu Strain hält konzentriert ein kleines Blatt Papier in der Hand. Darauf ist ein Mann zu sehen, der neben einem Auto liegt. Der 40-jährige Rumäne soll erklären, was passiert ist. Er muss kurz nachdenken, dann fällt ihm das Wort wieder ein, nach dem er gesucht hat: Eis. „Der Mann ist auf Eis ausgerutscht“, sagt er. Während es draußen 30 Grad warm ist, geht es im Unterrichtsraum der Initiativgruppe in München nicht nur um Eis – sondern um alles, was mit Krankenhaus, Unfällen und Arztbesuchen zu tun hat. Und vor allem geht es ums Ankommen.

Heute sprechen sie in flüssigem Deutsch miteinander

Die rund 20 Teilnehmer kommen aus fast genauso vielen Ländern. Einige sind erst einige Monate in Deutschland, andere schon Jahre. Als dieser Integrationskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vor genau einem halben Jahr begonnen hat, konnten die meisten von ihnen sich kaum verständigen. Heute ist ihre letzte Schulstunde. Und sie sprechen miteinander in flüssigem Deutsch über Versicherungskarten und Notrufnummern. Nicht nur mit dem deutschen Gesundheitssystem sind sie inzwischen vertraut. Einen Monat lang ging es nur um deutsche Werte, Bräuche, um Kulturelles und Alltägliches. Auch das müssen sie lernen für ihr Leben in Deutschland. Claudiu Strain ist dankbar, dass er einen Platz in dem Kurs bekommen hat. Obwohl es sehr anstrengend war und er viel zu Hause lernen musste. Abends, nach der Arbeit. Er ist seit sieben Jahren in Deutschland, arbeitet in einer Reinigungsfirma. Die Sprache hat er nie richtig gelernt. Und so wie ihm geht es vielen Teilnehmern in den Integrationskursen.

Rund 202 000 Zuwanderer haben im vergangenen Jahr einen der bundesweit 15 000 Integrationskurse besucht. Etwa ein Drittel davon sind Flüchtlinge, berichtet Benjamin Beckmann, der beim Bamf für die Integrationskurse zuständig ist. „2016 lag der Anteil der Asylbewerber noch bei etwa 60 Prozent.“ Und auch die Zahl der Kursteilnehmer war damals mit 340 000 deutlich höher. Die Kurse sind bewusst sehr bunt gemischt, erklärt Beckmann. „Die Teilnehmer sollen sich nicht in ihren Muttersprachen verständigen – sondern auf Deutsch.“ Für die Lehrer ist das natürlich eine Herausforderung. „Anfangs hatte ich hier blutige Anfänger sitzen“, sagt Lehrerin Svetlana Rottner. „Einige von ihnen haben sich überhaupt nicht getraut, etwas auf Deutsch zu sagen“, erinnert sie sich.

Eine von ihnen war Maddalena Guerriero aus Italien. Sie hat zwei kleine Kinder. Und ein Ziel: Sie will in einer Apotheke arbeiten. „Dafür brauche ich ein Deutschzertifikat über C1“, sagt sie. Heute ist sie ihrem Ziel ein klein wenig näher gekommen. Die Stunde geht damit zu Ende, dass Lehrerin Svetlana Rottner die Zertifikate an alle verteilt, die die Deutschprüfung bestanden und das Sprachniveau B1 erreicht haben. Das sind alle bis auf drei Teilnehmer. Maddalena Guerriero hat es geschafft. Sie hat bis zuletzt gezittert. Als Rottner ihr das Zertifikat überreicht, beginnt die Italienerin zu weinen. Freudentränen. „Ich bin so stolz auf mich“, sagt sie.

So wie ihr geht es an diesem Tag fast allen ihren Mitschülern. Serkan Beyde macht ein Foto von seinem Zertifiat. Der 31-Jährige will es sofort seiner Frau schicken. Sie studiert an der Technischen Universität München, wegen ihr kam er vor einem Jahr aus der Türkei nach Deutschland. Für ihn ist dieser Kurs erst der Anfang gewesen. „Ich möchte nun einen Job finden“, sagt er.

Ohne den Integrationskurs würde das den meisten Zuwanderern nicht gelingen. Deshalb sitzt jeder dritte Teilnehmer ganz freiwillig hier. 63,5 Prozent werden von Ausländerbehörde, Jobcenter oder Trägern von Asylbewerber-Leistungen zur Teilnahme verpflichtet. Wer Sozialleistungen bezieht, bekommt den Kurs finanziert. Die anderen Teilnehmer müssen ihn selbst zahlen. Doch das Bamf wollte auch ihnen einen Anreiz bieten: „Wer das B1-Zertifikat erreicht und den Leben-in-Deutschland-Test besteht, bekommt die Hälfte der Kurskosten zurück“, sagt Beckmann. Das komme häufig vor, betont er.

Den Test über das Leben in Deutschland müssen Svetlana Rottners Schüler morgen noch schreiben. Dann trennen sich ihre Wege. „Das ist richtig traurig“, sagt Maddalena Guerriero. „Ich habe hier nicht nur Deutsch gelernt, sondern Freunde gefunden.“

