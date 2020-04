So ist‘s richtig: Maskenpflicht kommt - „Gebot“ sorgt nur für Streit

München - Da sich U- und S-Bahnen schon wieder sichtbar füllen, ist die von den Freien Wählern vorangetriebene Maskenpflicht sicher besser als ein Wischi-Waschi-„Gebot“, das nur zu Streit zwischen allzu sorglosen und eher ängstlichen Menschen führt.

+ Klaus Rümpel © SYSTEM

Aber echte Sicherheit bieten Masken nicht: Das Bild von den dicht an dicht stehenden Menschen, die am Montag in Dresden für eine kostenlose Stoff-Maske Schlange standen, ist geradezu symbolisch dafür: Wenn sich in diesem Gedrängel Menschen mit dem Virus infiziert haben sollten, wäre das schon eine besonders traurige Pointe …