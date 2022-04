München erreicht souverän DEL-Finale: Mannheim verkürzt

Münchens Team um Jonathon Blum (M) feiert den Finaleinzug. © Lennart Preiss/dpa

Der EHC Red Bull München steht im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga. Durch das 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) am Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg entschied das Team von Trainer Don Jackson die Best-of-five-Serie klar mit 3:0 für sich. Der Gegner steht noch nicht fest. Die Adler Mannheim gewannen mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) bei den Eisbären Berlin und verkürzten in der Serie auf 1:

München - 2.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden führten die Münchner vor 5371 Zuschauern durch Treffer von Nationalspieler Yasin Ehliz und Austin Ortega nach sechs Minuten mit 2:0. Wolfsburg versuchte danach wieder ins Spiel zu kommen, scheiterte bei insgesamt 39 Schussversuchen stets an Münchens überragendem Torhüter Henrik Haukeland. In den Schlussminuten verpassten die Gäste zudem mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis mehrfach den Anschlusstreffer.

In der Serie zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim ist die Entscheidung vertagt worden. Durch den Auswärtssieg findet am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) Spiel vier in Mannheim statt. Ein Dreierpack von Nigel Dawes (31. Minute/51./60.) sowie Tore von Markus Hännikäinen (4.) und Nicolas Krämmer (47.) sorgten für den ersten Adler-Erfolg. Frans Nielsen (7.), Blaine Byron (58.) und Johan Södergran (60.) waren für den Titelverteidiger erfolgreich. dpa