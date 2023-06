Der Grusel-Chat des Neuschwanstein-Killers: Täter schrieb von einem Traum

Von: Markus Christandl

Der 14. Juni 2023 gilt als ein schwarzer Tag in der Geschichte von Schloss Neuschwanstein. Ein Mann griff zwei Touristinnen an. Nur Minuten vor der Attacke chattete noch er mit einer Online-Freundin.

Schwangau - Zwei Wochen nach den grausamen Vorkommnissen am Schloss Neuschwanstein herrscht wieder Trubel wie eh und je. Doch Mitte Juni hat hier, nahe der Marienbrücke, der US-Amerikaner Troy B. (30) zwei junge Frauen aus den USA in die Tiefe gestoßen.

Jüngere der Frauen zunächst bedrängt: Begleiterin überlebte den Sturz

Nach einem Fall von 50 Metern starb Eva L. (21), die vom Angreifer zuvor auch sexuell bedrängt worden war, später im Krankenhaus. Ihre Begleiterin Kelsey C. (22) überlebte und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Äste hatten ihren Sturz wohl abgebremst.

Nahe der Marienbrücke stieß der Tourist die Frauen in die Schlucht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die US-Zeitung News Herald kam nun in Besitz eines Chats, den der mutmaßliche Killer nur Minuten vor dem Angriff mit einer in Thailand lebenden Frau führte. Er hatte sie in einem Online-Videospiel kennengelernt. Chanidtha K. sagte nun der Zeitung, „Ich bekam einen Schock, als ich mitbekam, dass der Mann, den ich online kannte, beschuldigt wird, zwei Frauen gewürgt zu haben. Und sie dann eine Schlucht hinuntergestoßen hat. Und das in einer solchen märchenhaften Umgebung.“

Mutmaßlicher Täter schildert einen Traum: Er schickte Selfies an eine Freundin

Weniger als eine Stunde zuvor hatte Troy B. ihr auch noch mehrere Selfies vom Schloss Neuschwanstein geschickt. Sie zeigen ihn in derselben Kleidung, in der er auch später festgenommen wurde. K. und der Killer hatten an jenem Tag mehrmals miteinander kommuniziert. Beide sagten sich einander einen „Guten Morgen“, und Troy B. erzählte ihr dann von einem mysteriösen Traum, den er in der Nacht hatte. „In dem Traum schlief ich in einem Zimmer und wollte das Fenster öffnen, um eine Brise abzubekommen. Aber draußen war es zu laut. Und die meiste Zeit habe ich auf meinen Körper geschaut. Macht das Sinn?“

Der mutmaßliche Täter Troy B. auf einem Pfad nahe Schloss Neuschwanstein. © News Herald/Screenshot ChanidthaK.

Einige Minuten später schrieb Troy B., dass er sich auf den Weg machen würde und später eine Nachricht sende. Als er in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ankam, schickte er noch eine Nachricht mit einem Foto, auf dem zu sehen war, wo er geparkt hatte.

Um 13.53 Uhr deutscher Zeit, kurz vor dem Angriff, schickte er mehrere Bilder, auf denen er von verschiedenen Standpunkten aus auf einem Weg nach oben lächelte. „Ich habe ihn bestiegen“, schrieb er. „Es ging 100 Meter hoch, nur Baumwurzeln und Äste zum Treppensteigen.“ Das letzte Foto zeigte zwei Menschen, die in einem Bereich knieten, von dem aus man einen guten Blick auf das Schloss hatte.

Er liebt Katzen mehr als die Menschen: Täter hatte nicht viel Kontakt zu anderen Leuten

K. beschrieb gegenüber News Herald Troy B. als einen Eigenbrötler. „Er hatte nicht viel Kontakt mit Menschen“, sagte sie. „Er ist sehr still. Er liebt Katzen mehr als Menschen.“ Das deckt sich mit der Beschreibung eines Nachbarn, der berichtet hatte, Troy B. sei dafür bekannt, dass er seine Katze im Hinterhof an der Leine führte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.