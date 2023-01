Szene im Video: Führerlos und lichterloh brennend – Geister-Lokomotive rast durch Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein führerloser Zug brannte auf der Strecke München-Freilassing. Er wurde immer schneller, eine sofortige Reaktion der Einsatzkräfte war gefordert.

Update vom 20. Januar, 18 Uhr: Eine brennende Lok sorgte in den Morgenstunden für einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr (siehe Erstmeldung). Nach wie vor ist nicht geklärt, wie die Lok Feuer überhaupt fangen konnte. Klar ist, dass sich zwei Lokführer rechtzeitig aus dem Zug retten konnten und Alarm schlugen. Doch bevor die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten starten konnten, fuhr die unbesetzte Lok auf den leicht abschüssigen Gleisen los – Richtung Bahnhof Freilassing.

Für die Feuerwehr ein alles andere als gewöhnlicher Einsatz. „Wir haben tatsächlich gesagt, jetzt fehlt nur noch der Bruce Willis, der hinten rausspringt und die Lok dann aufhält. So etwas habe ich auch noch nicht gesehen“, erzählt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Freilassing, Rochus Häuslman, dem BR. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Brennende Geister-Lok rast durch Oberbayern: Video von Szene im Netz

Update vom 20. Januar, 15 Uhr: Mittlerweile machen auch Videos des Vorfalls auf Twitter die Runde. Unter anderem der auf Social Media bekannte Lokführer „Tim Knopf“ postete ein Video, welches den brennenden Zug zeigt. Sarkastisch vergleicht er die Feuer-Lok mit einem feurigen Kantinen-Essen. „Wenn es Chili con Carne in der Kantine gab“, schreibt er dazu. Die brennende Lok im Video oben.

Erstmeldung vom 20. Januar: Freilassing - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. Januar, gab es in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) spektakuläre Bilder zu sehen. Eine brennende führerlose Geister-Lokomotive wurde erst durch einen Prellbock gestoppt, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) berichtet.

Die brennende Diesel-Lokomotive sorgte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. © BRK BGL

Brennende, führerlose Geister-Lokomotive rast durch Oberbayern

Die fahrende, brennende und führerlose Diesel-Lokomotive war auf der Bahnstrecke München-Freilassing unterwegs und forderte ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren Ainring, Bad Reichenhall, Freilassing, Teisendorf und Weildorf. Die Einsatzkräfte konnten zusammen mit der Bahn durch geschickte Weichenstellung und ihren Lösch-Einsatz kurz vor der Landesgrenze bei Freilassing verhindern, dass Menschen ernsthaft in Gefahr gerieten oder an die Gleise angrenzende Gebäude beschädigt wurden.

Die Lok war zunächst gegen drei Uhr auf freier Strecke bei Straß im Ainringer Gemeindegebiet gemeldet worden. „Kurz bevor die ersten Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beginnen konnten, fing die mittlerweile unbesetzte brennende Lok auf dem leichten Gefälle selbständig zu fahren an und verschwand in Richtung des Freilassinger Bahnhofs“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Einsatzkräfte nahmen die „Verfolgung der mittlerweile mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Geister-Lok auf.“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Brennender Zug rast durch Bayern - Notfallmanager der Deutschen Bahn reagiert sofort

Der eingetroffene Notfallmanager der Deutschen Bahn reagierte sofort. Er setzte intern eine Meldung ab, dass ein unkontrolliertes Schienenfahrzeug Richtung Bahnhof Freilassing unterwegs sei. Durch geschickte Weichenstellung gelang es wie berichtet, die Geisterlok auf ein Gleis östlich des Bahnhofs umzuleiten. Dort wurde sie durch den Einschlag an einem Prellbock gebremst und unmittelbar nach der Überführung über die B20 am Sportpark an der Zollhäuslstraße gestoppt.

Der Zug brannte lichterloh. © BRK BGL

Diesel-Lokomotive brennt während Fahrt - Aufwendiger Löscheinsatz

„Die Feuerwehr konnte die Lok aufgrund der beidseitigen hohen Lärmschutzwände zunächst nur über eine Fußgänger-Treppe und -Türe erreichen und errichtete unter anderem vom südwestlich angrenzenden Hammerauer Mühlbach aus eine Schlauchleitung zur Löschwasser-Versorgung, mit der sie auf der durch den Notfallmanager gesperrten Bahnstrecke die Brandbekämpfung aufnehmen konnte“, so das BRK weiter. Nachdem die Oberleitung freigeschaltet und auch geerdet war, waren auch gezieltere Löschmaßnahmen möglich, die nach einiger Zeit erfolgreich waren.

Die Feuerwehr löscht den brennenden Zug in Oberbayern. © BRK BGL

Im Oberland ist kürzlich ein Zug mit 50 Schülern entgleist. Das ist nicht der einzige Bahnunfall, der sich in letzter Zeit in Oberbayern ereignet hat. Eine Chronologie beunruhigend vieler Zugunglücke und Beinahe-Katastrophen binnen weniger Jahre.

„Kurioser Einsatz“: Brennende Diesel-Lok rast führerlos durch Oberbayern

„Der kuriose Einsatz dauerte bis 9 Uhr in der Früh und endete Dank der guten Zusammenarbeit aller Organisationen ohne Verletzte“, so das BRK abschließend. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.