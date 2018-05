Spitzenreiter: In dieser Statistik ist München Deutschlands Vorzeigestadt

München ist die Sonnenstadt Deutschlands Nirgendwo sonst lässt sich die Sonne so oft blicken. Das ist das Ergebnis einer ZDF-Studie.

Über München lacht die Sonne - und zwar so häufig wie über keiner anderen deutschen Stadt. Was die Einwohner der nördlichsten Stadt Italiens ohnehin schon immer wussten, bestätigt jetzt eine Studie, die das Institut Prognos für das ZDF erstellt hat.

Die Deutschland-Studie legt erstmalig für alle 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland die durchschnittliche Sonnenscheindauer vor. Insgesamt 1756 Sonnenstunden kann München demnach pro Jahr genießen - daran kann selbst der traditionell hartnäckige und wochenlang anhaltende Hochnebel im Spätherbst nichts ändern. Zum Vergleich: Im thüringischen Suhl sind es nur 1436 Sonnenstunden - knapp zwei Wochen weniger als in der bayerischen Landeshauptstadt.

Daten basieren auf flächenhaften Rasterdaten des DWD

Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Um statistische Unschärfen auszugleichen, basieren sie nicht auf den Werten einzelner Messstationen, sondern auf den flächenhaften Rasterdaten des DWD. Die Meteorologen haben Deutschland in 800.000 Raster aufgeteilt, in denen jeweils die Sonnenscheindauer gemessen wird. Für die Studie hat das ZDF die Mittelwerte der letzten 30 Jahre zurate gezogen.

Wie die tz vor der Veröffentlichung der Studie am 17. Mai erfuhr, liegt die zweitsonnigste Stadt Deutschlands ebenfalls im Freistaat: Kempten im Allgäu erreicht immerhin Sonnen-Silber. Ebenfalls äußerst sonnig: Cottbus, der Kreis Vorpommern-Rügen und Karlsruhe, Passau landet deutschlandweit auf Platz 9. Düster schaut’s dagegen in den Kreisen Höxter (NRW), Holzminden (NRW), Kassel (Hessen) und Neuwied (Rheinland-Pfalz) aus - hier scheint die Sonne so selten wie sonst nirgends in Deutschland.

Die Bayern-Tabelle: Sonnenstunden im Freistaat

Ort Sonnenstunden München 1756 Kempten 1746 Passau 1717 Landshut 1716 Augsburg 1694 Kaufbeuren 1691 Memmingen 1686 Garmisch-Partenkirchen 1686 Ingolstadt 1672 Fürth 1664 Ansbach 1664 Nürnberg 1655 Regensburg 1652 Rosenheim 1652

Mk.