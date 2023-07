München Klinik gewinnt fünf junge Frauen für Pflegeausbildung

Von: Katrin Woitsch

Sie freuen sich auf ihre Pflege-Ausbildung: Vrunda Regunath, Gamuchirai Lazasha Muza, Nithya Shaji, Shaniya Shaji und Christy Mariya Pazbukapurayidthil Johnson (von links). © Marcus Schlaf

Fünf junge Frauen haben im Herbst ein Freiwilliges Soziales Jahr in der München Klinik begonnen. Eine riesige Chance, um sie für die Pflege zu begeistern, fanden ihre Kollegen. Und es ist ihnen gelungen: Alle fünf werden im September die Pflegeausbildung beginnen.

Da war zum Beispiel diese eine Patientin. Gamuchirai Lazasha Muza sollte ihr eigentlich nur das Essen ans Bett bringen. Doch sie merkte, die Frau brauchte jemanden, der ihr zuhört. Die 26-Jährige schenkte ihr ein klein wenig ihrer Zeit – und ein Lächeln dazu. Als die Patientin einige Tage später entlassen wurde, verabschiedete sie sich mit einer Umarmung von Gamuchirai Lazasha Muza. „Es gab so viele schöne Momente, die mich davon überzeugt haben, dass Pflege das Richtige für mich ist“, sagt sie.

Vor gut einem Jahr hatte sie sich entschieden, sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der München Klinik zu bewerben. Ihre Heimat Zimbabwe hatte sie bereits ein Jahr zuvor für eine Aupair-Stelle verlassen. „Dort hatte ich bereits einen Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz gemacht“, erzählt sie. Jetzt, nach ihrer Zeit auf der dermatologischen Station, ist sie sich sicher, dass Pflege genau das Richtige für sie ist. Deshalb hat sie sich für die Ausbildung beworben, die im September beginnt.

Gamuchirai Lazasha Muza ist eine von insgesamt acht FSJlern, die im vergangenen Jahr in der München Klinik gearbeitet haben. Sie bekamen dafür 480 Euro pro Monat und einen Platz im Wohnheim. Die Pflege-Bereichsleiterin Patricia Guerrisi und ihr Team sehen das FSJ als große Chance, junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. „Denn auch wenn es oft anstrengende Schichten gibt, ist es ein wunderschöner und sinnstiftender Beruf“, findet sie. Und den Eindruck haben auch die jungen Freiwilligen gewonnen. Drei der acht haben das FSJ als Vorbereitung auf ein Medizinstudium gemacht – die restlichen fünf werden im Herbst die Pflegeausbildung beginnen.

Neben Gamuchirai Lazasha Muza sind das noch vier junge Frauen aus Indien. Alle haben in ihrer Heimat bereits Deutsch gelernt. Als sie vor einem Jahr mit einem Arbeitsvisum nach Bayern kamen, sprachen sie die Sprache auf B1-Niveau. Neben ihrer Arbeit haben sie weitergelernt – und inzwischen alle das B2-Zertifikat in der Tasche. Das ist neben der Mittleren Reife die Voraussetzung für die Pflegeausbildung. In den vergangenen Monaten haben sie Essen an die Patienten verteilt, Betten bezogen, bei den Patienten die Vitalfunktionen kontrolliert und die Pflegekräfte im Alltag unterstützt. In ihrer Ausbildung werden sie alle Fachgebiete kennenlernen. Sie werden neben der Berufsfachschule an allen Standorten der München Klinik im Einsatz sein. Gamuchirai Lazasha Muza kann es kaum erwarten. „Langweilig war es bis jetzt schon nie“, sagt sie.

Auch Christy Mariya Pazbukapurayidthil Johnson ist fest überzeugt, dass sie ihren Traumberuf gefunden hat. Das merkte die 19-Jährige aus dem indischen Staat Kerala schon, als sie einer älteren Patienten das erste Mal beim Waschen half. Die Dankbarkeit war so groß, erzählt sie. Berührungsängste hatte sie nicht – weil ihr die Pflegekräfte alles genau erklärt hatten. „Und weil ich mir vorgestellt habe, dass ich meiner Großmutter helfe“, erzählt sie.

„Man bekommt von den Patienten so oft ein Lächeln geschenkt“, berichtet Shaniya Shaji (21). Ihre Familie ist sehr glücklich, dass sie in Deutschland den Ausbildungsplatz bekommen hat, erzählt sie. Auch Gamuchirai Lazasha Muzas Mutter hat sich mit ihrer Tochter gefreut, als sie ihr am Telefon von der Bewerbung berichtete. Die beiden haben sich nun schon zwei Jahre nicht mehr gesehen. „Sie ist sehr stolz auf mich“, sagt die 26-Jährige und lächelt. Natürlich vermisst sie oft ihre Familie und auch ihre Heimat. Nächstes Jahr will sie in ihrem Urlaub dorthin fahren. „Auch meine Mutter sagt mir immer, wie sehr sie mich vermisst“, erzählt sie. „Aber danach sagt sie immer, wie stolz sie auf mich ist, weil ich meinen Traum lebe.“