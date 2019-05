Kopfschuss bei Waffen-Deal! Wer war das Opfer wirklich? 

Bei einem Waffen-Deal löst sich ein Pfeil aus der Armbrust des Täters. Dieser sagt, er habe aus Notwehr gehandelt. Doch warum wollte das Opfer überhaupt solche eine Waffe kaufen?

München/Adelzhausen - Ein gescheiterter Waffendeal, ein islamistischer Gefährder und eine Armbrust – mit diesen Inhalten eines Kriminalfalls muss sich zurzeit das Landgericht Augsburg beschäftigen. Dort sitzt der Münchner Unternehmer Alexander L. (41) auf der Anklagebank.

Als passionierter Jäger besaß er legal eine Glock-Pistole, die er vor der Übersiedlung in die Heimat seiner brasilianischen Frau aber loswerden wollte. Im Internet geriet er an Cedric S. (20) aus Göppingen (Baden-Württemberg).

Mit ihm verabredet sich L. am 31. Juli 2017 auf dem Pendlerparkplatz an der Kapelle St. Salvator bei Adelzhausen an der A8. Dort stellt sich heraus: Der Kunde heißt ganz anders, hat keinen Waffenschein und will eigentlich seine Armbrust verkaufen! L. fährt davon, wird aber per Handy zurückgerufen: Cedric U. braucht angeblich Starthilfe für sein Auto.

Mit mulmigem Gefühl kehrt der Münchner zurück, steckt sich die Glock in die eine Hosentasche, das Magazin sichtbar in die andere. Dann sei, so der Angeklagte, Cedric S. auf einmal mit der Armbrust vor ihm gestanden und habe ihm befohlen, sich auf den Boden zu legen.

Der Angeklagte spricht von Notwehr

„Ich hatte Todesangst“, schilderte der Programmierer dem Gericht. Im Gerangel löst sich ein Pfeil. L. greift nach seiner Waffe und schießt Cedric S. in den Kopf. „Das war Notwehr“, sagt er. Tatsächlich wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten inzwischen nicht mehr versuchten Totschlag vor, entließ ihn aus der U-Haft.

Dabei sind die Tatfolgen für das Opfer gravierend: Es lag wochenlang im Koma, verlor ein Auge, ist ein Pflegefall. „Er wünscht sich, dass er damals gestorben wäre“, sagte seine Mutter (52) gestern aus.

Für was waren die Waffen gedacht?

Doch wofür wollte sich ihr Sohn damals eigentlich die Waffe besorgen? Cedrics Vater gab an, die Polizei habe ihn schon als 15-Jährigen als Gefährder geführt. Er habe den Salafistenprediger Pierre Vogel verehrt, sei im Kaftan und mit Vollbart herumgelaufen.

Ein Freund des Opfers sagte der tz, die Polizei habe ihm eine von Cedric S. geführte Todesliste vorgelegt, auf der er vier Jugendliche von einer Schule aus dem Nachbarort erkannt habe.

Die Mutter tat das Verhalten ihres Sohnes dagegen im Zeugenstand als „Pfeil-und-Bogen-Spiele“ ab, die Waffe habe er bestimmt nur für Schießübungen im Schützenverein gebraucht. Aber: S. hatte schon einmal in seinem Heimatdorf mit einer Schreckschusspistole geprahlt. Das Urteil wird für den 29. Mai erwartet.