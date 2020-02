Fliegerbombe auf dem Gelände des Münchner Maschinenbauers KraussMaffei ist entschärft worden

Eine Fliegerbombe wurde auf dem Gelände von KraussMaffei in München entdeckt. Sie soll noch heute entschärft werden. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auf dem Gelände des Münchner Maschinenbauers KraussMaffei ist eine Fliegerbombe gefunden worden.

Noch am späten Mittwochnachmittag soll die Bombe entschärft werden.

Update um 18.13 Uhr: Die Fliegerbombe, die am Mittwoch auf dem Gelände des Münchner Maschinenbauers KrausMaffei gefunden wurde, ist ohne Probleme entschärft worden. Das teilte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend mit. Etwa 20 Einsatzkräfte seien dafür vor Ort gewesen. „Der Einsatz war überschaubar, weil wir so gut wie nichts räumen mussten“, berichtete der Sprecher. Nur das Werksgelände und die Ludwigsfelder Straße mussten vorübergehend abgeriegelt werden.



Erstmeldung vom 19. Februar 2020, 17.52 Uhr:

München - Auf dem Gelände des Münchner Maschinenbauers KraussMaffei ist eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das Objekt ist etwa 500 Kilogramm schwer und wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch bekanntgab, sei das Werk daraufhin geräumt worden.

Fliegerbombe bei KrausMaffei gefunden - die Ludwigsfelder Straße ist gesperrt

Die Bombe sollte noch am späten Mittwochnachmittag entschärft werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen halten sich aber im Rahmen: Nur eine anliegende Straße, die Ludwigsfelder Straße, wurde für den Verkehr gesperrt. Das gab die Münchner Feuerwehr über Twitter bekannt.

Auf dem Betriebsgelände von KraussMaffei wurde eine Fliegerbombe gefunden. Wir sind mit @PolizeiMuenchen

und Sprengkommando vor Ort. Für den öffentlichen Bereich gibt es kaum Einschränkungen.

Nur die #LudwigsfelderStraße wird während der Entschärfung gesperrt.

