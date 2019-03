Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Jugendlichen: Polizist aus Münchner Umland festgenommen

Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Jugendlichen wurde ein Polizist festgenommen und vom Dienst suspendiert.

München - Eine Anwältin erstattete am 21. Februar für ihren Mandanten Anzeige gegen einen Polizeibeamten wegen sexueller Handlungen mit einem Jugendlichen. Das teilten die Staatsanwaltschaft München II und das Bayerische Landeskriminalamt mit. Die Tat wurde demnach wohl bereits vor über 15 Jahren begangen. Laut Mitteilung ergab sich zudem der Verdacht des Verbreitens pornografischer Schriften. Das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord wurde sofort aktiv. Kriminalpolizisten ermittelten gegen den Beamten, der seinen Dienst im ehemaligen Schutzbereich Fürstenfeldbruck, der die Landkreise Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg und Starnberg umfasst, verrichtete.

München/Bayern: Polizist wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Jugendlichen festgenommen

Zeitgleich teilte ein Vater im März der Polizei mit, dass sein Sohn während eines Schülerpraktikums bei der Polizei einen Beamten kennengelernt habe, der ihm nach dem Praktikum pornografische Fotos und Filme geschickt haben soll. Laut Pressemitteilung handelt es sich dabei um denselben Mann.

Das Dezernat für interne Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) hat daraufhin aufgrund des dienstlichen Bezugs der Straftat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II den Fall übernommen.

München/Bayern: Ermittlungen bestätigen Verdacht gegen Polizisten: Weitere Opfer vermutet

Weitere Ermittlungen bestätigten den Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Der Mann wurde am 14. März festgenommen, außerdem wurde seine Wohnung durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II erging am 15. März Haftbefehl.

Zeitgleich hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord den Tatverdächtigen vom aktiven Polizeidienst suspendiert. Aufgrund der aktuellen Ermittlungen sind weitere jugendliche Geschädigte bekanntgeworden. Es ist laut Mitteilung nicht auszuschließen, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen wird. Die Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen sowie des Verbreitens von pornografischen Schriften werden fortgeführt.

mm/tz

Für Aufsehen sorgt derzeit auch ein Fall in der Polizei München: In einer internen WhatsApp-Gruppe sollen bayerische USK-Beamte Beleidigungen und antisemitische Inhalte ausgetauscht haben. Tragischer Unfall in Würzburg: Ein Polizeischüler hat einen Mit-Auszubildenden erschossen.

Mit einem kuriosen Fall hatte es die Polizei auf der A8 am Irschenberg zu tun. Dort fuhr einDachauer Lehrer (53) in Schlangenlinien in Richtung Süden, berichtet Merkur.de*. Ebenfalls auf der A8 ereignete sich ein schlimmer Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, berichtet Merkur.de*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.